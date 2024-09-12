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В Казахстане число преступлений в семейно-бытовой сфере достигло пятилетнего максимума. В этом году зафиксировали свыше полутора тысяч уголовных правонарушений — это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г.

У 30-летней Саиды, которая попросила не раскрывать ее личность, четверо детей. Почти 10 лет женщина терпела побои от мужа. Рассказывая о своей семейной жизни, Саида не может сдержать слез. Супруг пил, не имел стабильной работы и постоянно поднимал на нее руку. Домашнего тирана женщина терпела из-за детей.

«У меня умерла мама, и муж, когда избивал меня, говорит: «У тебя никого нет, ты никому не нужна». Когда я все это вспоминаю, начинаю плакать. Мне посоветовали обратиться в этот центр, я тут уже два месяца. Устроила детей в сад, школу, нашла работу», — говорит женщина.

Сейчас в центре оказания специальных социальных услуг в Шымкенте восемь женщин. Все они пережили насилие от супругов или родственников. Количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере выросло почти в три раза. Вероятнее всего, на это повлиял закон, принятый в середине июля, когда некоторые правонарушения криминализировали.

«В этом году по сравнению с прошлым годом каждый месяц на 5-10 женщин больше поступает. Всем им оказывается психологическая, правовая помощь, они могут здесь жить, мы помогаем устроиться на работу, если нужно, пройти курсы», — говорит психолог Катира Иманалиева.

Большая часть преступлений, зарегистрированных за 8 месяцев этого года — побои, 628 таких правонарушений. Весомую долю также составили случаи умышленного причинения легкого и средней тяжести вреда здоровью. По словам общественников, законодательных и профилактических мер для борьбы с семейно-бытовым насилием достаточно. Работа над проблемой должна начинаться с семьи.

«Большая ответственность на родителях, которые должны объяснять независимо от пола, это девочки или мальчики, что есть законы, и нужно очень соблюдать их, есть личные границы человека. Этике и психологии семейной жизни нужно как в школе, так и дома оповещать», — говорит Гульнар Умарова, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

186 женщин с начала года получили серьезные увечья. Зарегистрировано также 27 случаев изнасилования. 74 жертвы скончались от рук тиранов.