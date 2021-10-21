19 октября 2021 года в 17:03 по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Сауле на улице Жанабазар полностью сгорел автомобиль «Volkswagen Golf».

Пожар локализован в 17:18, в 17:28 пожар полностью потушен.

Погибших с пострадавшими нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара задействовано 2 единицы пожарной техники, 10 человек личного состава.

Уважаемые автовладельцы! Предотвратить возгорание можно только в том случае, если своевременно провести технический осмотр вашего автомобиля и своевременно обратить внимание на исправность электропроводки! Будьте внимательны!