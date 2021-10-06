В связи с похолоданием отопительный сезон в Шымкенте начался раньше обычного.

Аким города Шымкент М.Айтенов подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов в нашем городе.

Согласно постановлению, с 6 октября к теплоснабжению подключены имеющим собственные котельные 468 бюджетных объектов города и 374 объекта с автономными системами отопления, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, сегодня тепло будет подано и в 792 многоэтажных жилых домах, имеющих собственные котельные или автономные системы отопления. 145 бюджетным объектам и 1444 многоэтажным жилым домам, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения, начнут подавать тепло в очередном порядке. Так, до 15 октября все объекты будут обеспечены теплом 100%.

По правилам теплоснабжения, на основании заключения РГП «Казгидромет» тепло предоставляется если в течение 3 суток средняя температура воздуха будет ниже +8ºС.

Прошлогодний отопительный сезон в городе начался 15 октября и завершился 5 апреля.