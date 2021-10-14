В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также для популяризации массового спорта в Шымкенте состоялось главное городское спортивное мероприятие «Shymkent Marathon — 2021».

В числе лучших оказались военнослужащие гарнизона.

В марафоне, который проводится в мегаполисе уже пятый год, участники выступали на дистанциях в 5, 10, 21 и 42 км. В число лучших участников, показавших хорошие результаты, вошли военнослужащие регионального командования «Юг».

В частности, военнослужащий мотострелкового батальона механизированной бригады старший сержант Нурлан Керимбеков вторым преодолел дистанцию в пять километров в возрастной категории от 40 до 49 лет.

– Спорт – залог здоровья! Всегда в свободное от службы время мы всей семьей занимаемся спортом и закаливанием. Во время выступления на таких забегах супруга и дети находятся рядом со мной и поддерживают меня. Родина начинается с семьи, я стараюсь быть для своей семьи примерным отцом и образцовым военнослужащим на службе, – поделился старший сержант Нурлан Керимбеков.

А другой военнослужащий по контракту штабного батальона той же бригады рядовой Сүгірбай Сәуірбек на 21-километровой дистанции показал результат в 1 час 25 минут и вошел в десятку лучших бегунов в своей возрастной категории.