Бегом по Шымкенту: Как прошел марафон

На старт, внимание, побежали. В Шымкенте прошло самое крупное спортивное мероприятие года —Shymkent Marathon.

Забег собрал больше 5 тысяч участников со всех городов Казахстана, а также спортсменов из соседних республик — Узбекистана и Кыргызстана.

Виктория Зимина привлекает внимание своим образом, она сегодня бежит дистанцию в 5 километров. Девушка участвует в забеге с фатой на голове. Именно так, по спортивному, они с будущим супругом решили отметить приближающуюся дату свадьбы.

«Мы много участвуем в забегах, в наших ташкентских, приезжали в Алмату, так что мы очень любим бег, стараемся бегать в других странах. Я буду бежать красивая, мне нужно бежать красиво, чтобы не потерять фату, муж будет бежать, но я ему сказала сильно не бежать, беречь колени«, — говорит Виктория Зимина, участница марафона из г.Ташкента (Узбекистан).

В забеге принимают участие спортсмены разных возрастов. Самым маленьким участникам по регламенту — 10 лет, но с родителями бегут и совсем малыши 6-7 лет. В забеге участвуют и пожилые люди. 77-летний Тугелбек Касымов приехал из Алматы. Бежит сегодня 10 километров.

«Бег на 10 километров это для меня разминка, а тогда проехал 250 километров на велосипеде. я пропагандирую дружбу между народами, да здравствует Казахстан, да здравствует мир», — говорит Тугелбек Касымов, участник марафона из г.Алматы.

Участников марафона встречают неравнодушные жители города, которые решили их поддержать, волонтеры, музыкальные группы и черлидеры. А некоторые, самые креативные горожане, решили с помощью спортивного события познакомиться и поднять пробегающим настроение.

Между забегами, которые разделили для удобства марафонцев, спортсмены разминаются — делают зарядку и танцуют зажигательную зумбу, мастер-классы участникам показывают прямо со сцены.

Shymkent Marathon проводится с 2018 года уже в пятый раз. Каждый год количество участников увеличивается, а жители выбирают все более сложные дистанции.

«Мы уже на сегодняшний день провели 12 мероприятий, по массовым видам спорта, и мы стараемся массовые мероприятия делать доступнее. Глава нашего города было построено более 150 игровых и спортивных площадок и наши жители активно занимаются на этих стадионах», — говорит Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления спорта г.Шымкента.

Марафонцы бегут 42, 21, 10 и 5 километров. Но впервые в программу марафона включили такую дисциплину как скандинавская ходьба. Она подходит для тех кто не любит бегать, или тем кому бег противопоказан. Но также как и бег, ходьба очень полезна для здоровья.

Касымжон Юсупов приехал в Шымкент вместе с супругой из Узбекистана. Пенсионеры практикуют скандинавскую ходьбу. Мужчина в свои 65 лет занимается этим видом спорта вот уже 3 года. Говорит, никогда не чувствовал себя таким молодым как сейчас.

«Мы в 65 лет мне например, я чувствую себя под 40, спорт всегда помогал здоровью, спортом занимаешься, лекарства не пьешь почти, поэтому я всех призывают ближе к спорту быть, возраст роли не играть, надо начинать а потом от спорта не уйдешь», — говорит Касымжон Юсупов, участник марафона из Узбекистана.

Первые участники забега финишируют. Всем участникам шымкентского марафона на финише вручают медали и раздают бананы с водой — подкрепиться после долгой дистанции. Одними из последних заканчивают марафон бегуны на 42 километра. Говорят, бегать в этот день было особенно легко. В городе установилась прохладная погода.

«У меня цель была на этот год, в начале года я планировал и поставил цель марафон, я не был готов, но все таки пробежал 42 километра. Ощущения супер, я всю дорогу танцевал, всех подбадривал. Я рад что пробежал, это мой первый марафон, теперь я марафонец официально, теперь будем готовиться дальше», — говорит Маулен Искаков, участник марафона (42 км) из г.Шымкента.

Призовой фонд проекта составил 11 миллионов тенге и включил в себя множество возрастных категорий. Победители полного марафона на дистанцию в 42 километра получили денежные призы, за первое место — 500 тысяч, за второе-400, за третье- 300 тысяч тенге. Пальма первенства по праву принадлежит абсолютному чемпиону, узбекистанцу Шохруху Давлатову, пробежавшему 42 км за 2 часа 25 минут.