Что произошло за минувшие выходные в Казахстане? Пожалуй, 7 ноября запомнится казахстанцам надолго. Особенно тем, кто потерял в этот день своих близких.

7 ноября в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области погибли 6 человек, еще двое пострадавших попали в реанимацию. Всего на момент трагедии в забое находились 64 горняка, большинство из которых смогли вызволить на поверхность.

Список погибших шахтеров:

Сергей Краус, 1983 г.р.

Виталий Шмидт, 1979 г.р.

Наиль Абдуллин, 1990 г.р.

Сергей Корниенко, 1971 г.р.

Алексей Супрунов, 1987 г.р.

Николай Скитченко, 1968 г.р

Пострадавшие:

Женис Маралбаев, 1963 г.р.

Элайдын Зейналов, 1960 г.

Стоит отметить, данная авария на шахте «Абайская»– лишь одна из нескольких, всего там погибло около 50 горняков, передает КазТаг.

16 февраля 1958 года при строительстве шахты в результате обрушения погибли 6 проходчиков. 17 октября 1980 года в результате взрыва метана погибли 7 человек. 11 января 2008 года взрыв газа унес жизни 30 погибших.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Создана государственная комиссия.

Что касается материальной компенсации, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Рассмотрят также вопрос покрытия кредитов и оплаты обучения детей погибших шахтеров.

Также, 7 ноября вечером еще одно происшествие случилось уже на западе страны.

В Актау в микрорайоне 29А прогремел мощный взрыв в двухэтажном кафе. В результате произошло полное разрушение строения, пострадали и прилегающие территории и 11 автомобилей. Предварительная причина — утечка газовоздушной смеси. На месте происшествия были найдены 2 газовых баллона емкостью по 50 литров. Информация о пострадавших пока не поступала. Причина взрыва и площадь выясняются.