25 человек в Туркестанской области обратились с жалобой на финансовую пирамиду.

Некая женщина создала в мессенджере «WhatsApp» якобы рабочие чаты под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня». Своих жертв находила с помощью рассылки. Призывала вложить денежные средства в «успешный проект». Каждому вкладчику обещала, что они получат свои деньги и сверху 30 % от суммы их вклада.

Таким образом, 25 семей собственноручно перечислили свои деньги мошеннице из Туркестанской области. Спустя время, когда надежды вернуть свои кровные не оправдались, пострадавшие обратились в Агентство по финансовому мониторингу. Они то и пресекли деятельность лжебизнесменки. К слову, сумма ущерба составила 24 млн тенге.