В этом году управление жилья города Шымкент планирует выдать жилищные сертификаты на общую сумму 300 млн тенге.

Средства выделены за счет местного бюджета, это до 1 млн тенге каждому гражданину. Это безвозмездная помощь, предоставляемая акиматом при поддержке акима города.

Сертификат выдается на безвозмездной основе в качестве социальной помощи при приобретении жилья по ипотечной программе или государственной программе жилищного строительства, утвержденной Национальным Банком РК, и для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

Жилищный сертификат выдается при наличии у претендующего лица, то есть у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруга, супруг, несовершеннолетние дети) среднего дохода от трудовой и предпринимательской деятельности за последние шесть месяцев, не превышающего установленного законодательством 3,1 показателя прожиточного минимума в месяц (106 336 тенге). В этот ряд не входят пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и иные обязательные отчисления.

В получении жилищного сертификата могут участвовать специалисты государственных учреждений и государственных предприятий города Шымкент, в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники правоохранительных органов и государственные служащие, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи, неполные семьи.

Перечень необходимых документов на жилищный сертификат включает заявление по форме, документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи, справку о доходах от трудовой и предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев, справку с места работы, письмо БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа заявителю на приобретение жилья, содержащее сведения о сумме займа, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Прием заявок на получение жилищного сертификата планируется на май месяц. Предварительно будет сообщено в СМИ и социальных сетях. Стоит отметить, что с этого года государственная услуга «Выдача жилищного сертификата» полностью автоматизирована. Прием документов граждан по данной услуге осуществляется посредством информационной системы через сайт www.kezekte.kz. Для этого каждый гражданин должен иметь ЭЦП (электронную цифровую подпись).

Жилищный сертификат в 2019 году был выдан 21 гражданину на общую сумму 20, 4 млн. тенге, в 2020 году — 101 человеку на общую сумму 100 млн тенге. В этом году сумма данного показателя значительно увеличилась.

Все вопросы по жилищному сертификату: 8 (7252) 56 62 89