В Туркестанской области на руководителей 8 крестьянских хозяйств завели уголовные дела.

Все они намеренно вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий по программе «Сыбага». Предоставляли фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из Российской Федерации.

Однако, согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, указанные лица заявки на приобретение КРС не направляли, и маршрутные листы по их ввозу из России не получали.

Общая сумма незаконно выплаченных субсидий составила свыше 380 миллионов тенге, при этом общая сумма кредита составляет более 1 миллиарда тенге. По факту хищения бюджетных средств возбуждены уголовные дела.

К слову, за последние 5 лет на развитие сельского хозяйства из госбюджета выделено свыше 2 трлн тенге.