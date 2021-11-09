Жители Шымкента уже который день, жалуются на регулярное отключение электричества, передает OTYRAR.

Сначала электричество отключали редко, а теперь регулярно, и так во многих районах мегаполиса, говорят люди.

«В этом доме по улице Гагарина 24, электричество начали отключать на пол часа, потом дольше. Вчера без света сидели 5 часов. В доме много инвалидов и людей пожилого возраста, и такая проблема в Шымкенте не в одном районе», — рассказывает Ирина Курлова.

Городские коммунальщики просят жителей не паниковать и набраться терпения. Вся проблема в том, что из-за нехватки газа, потребление электроэнергии в городе выросло до максимума. Ситуация под контролем, уверяют в акимате.

«На сегодняшний день из-за нехватки газа, потребление электроэнергии в городе выросло до максимума. В связи с этим, АО «КЕГОК» регулирует нагрузку напряжения на шинах ВЛ-220 кВ с временным отключением линий 110 кВ (частично). Это способствует безаварийной работе магистральных линий 500 и 220 кВ», — пояснили в акимате.

Местные власти просят с пониманием отнестись за временные неудобства!