Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел встречу с чемпионом мира по боксу Сакеном Бибосыновым и его личным тренером Мырзагали Айтжановым.

На встрече обсудили ряд вопросов и предложений по развитию спорта в регионе. По словам тренера, который воспитал двух бронзовых призеров и трех чемпионов мира по боксу, если оказать поддержку молодому поколению, из Туркестана выйдет еще много талантов.

В результате встречи аким области объявил о создании нового бокс клуба для будущих чемпионов.

«В Туркестане построили спортивные комплексы мирового уровня. Еще несколько находятся на стадии строительства. Мы строим спортивную школу для одаренных детей имени Бекзата Саттарханова. Будем развивать разные виды спорта, но бокс конечно занимает особое место. Можно сказать это спорт №1 в Казахстане. Полностью поддерживаю. Откроем бокс клуб «Туран» и будем всячески поддерживать будущих чемпионов», — отметил глава региона Умирзак Шукеев.