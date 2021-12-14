Тело 14-летнего мальчика нашли в септике во дворе собственного дома в селе Шубарсу Туркестанской области.
Ранее мы размещали информацию о поиске Жанболата, так звали погибшего мальчика. Как известно, Рустем Жанболат, вышел из дома 18 декабря в неизвестном направлении и пропал. Поиски подростка продолжались 4 дня. Мальчика искали как в родном селе, так и в Шымкенте, что в 30 километрах от поселка Шубарсу. Как сообщалось ранее, в волонтерское движение «Лидер» поступило сообщение от девушки, которая утверждала, что подвозила подростка на машине в район 75 школы в Шымкенте.
«После этого сообщения мы организовали группу добровольцев, выехали в район школы, искали там по месту. Потом нам позвонили и сказали, что тело нашли в септике. Как такое может быть? Ребенок пропал 18 декабря, а нашли его только 22 числа, то есть 4 дня ребенок просто утопал в фекалиях? Полицейские должны были проверить в первую очередь септики и близлежащие дома. И еще мальчику было 14 лет, как он мог упасть туда сам?», — говорит Людмила Герасимова координатор волонтерского движения «Лидер» по поиску пропавших людей.
Тем временем, по официальной версии труп Рустема Жанболата 2007 года рождения нашли в септике собственного дома в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области.
«Глубина септика 4 метра, заполнен на уровне 3 метров. Выезжали ДЧС 8 сотрудников и 1 единица техники, БМСП 3 работника и 1 единица техники»,- говорится в сообщении.
Учился погибший в школе имени Нурлыбекова в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам классного руководителя Жанболата, мать мальчика погибла год назад от инсульта, а отец не общался с ребенком с самого рождения. Жанболата взяла на попечение родная тетя. В ее же доме и произошла трагедия.
«Нам позвонили и сообщили о смерти Жанболата. Мы тоже выезжали на место проишествия. Тело нашли в септике собственного дома, но это не туалет, как подумали многие, а место, куда сливали воду. Говорят, что он играл с мячем и упал туда внутрь. Он был очень жизнерадостным ребенком, всегда был опрятно одет. На учете у психологов не состоял», — говорит Алия Оразалиева, классная руководительница погибшего.
В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.Тело ребенка отправлено на экспертизу. Мы следим за развитием событий.
Полицейские Туркестанской области выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавшего мальчика в Ордабасинском районе.
Напомним, на пульт 102 Ордабасинского РОП обратилась жительница с. Шубарсу о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, ученик 8 класса, который ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
Получив сообщение, полицейские Ордабасинского РОП провели оперативные и поисковые мероприятия, в том числе прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев. В поисках пропавшего мальчика также приняли участие волонтеры, неравнодушные местные жители и представители заинтересованных органов.
В результате поисков сотрудники полиции обнаружили тело 14-летнего мальчика в септике во дворе собственного дома, который предположительно погиб в результате несчастного случая.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области выражают соболезнования родным погибшего мальчика и благодарят всех неравнодушных граждан, кто принимал активное участие в поисках пропавшего ребенка.
Также стражи порядка предупредждают о необходимости быть внимательными и не оставлять своих детей без присмотра. В случае, если же ваши дети пропали, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.