Тело 14-летнего мальчика нашли в септике во дворе собственного дома в селе Шубарсу Туркестанской области.

Ранее мы размещали информацию о поиске Жанболата, так звали погибшего мальчика. Как известно, Рустем Жанболат, вышел из дома 18 декабря в неизвестном направлении и пропал. Поиски подростка продолжались 4 дня. Мальчика искали как в родном селе, так и в Шымкенте, что в 30 километрах от поселка Шубарсу. Как сообщалось ранее, в волонтерское движение «Лидер» поступило сообщение от девушки, которая утверждала, что подвозила подростка на машине в район 75 школы в Шымкенте.

«После этого сообщения мы организовали группу добровольцев, выехали в район школы, искали там по месту. Потом нам позвонили и сказали, что тело нашли в септике. Как такое может быть? Ребенок пропал 18 декабря, а нашли его только 22 числа, то есть 4 дня ребенок просто утопал в фекалиях? Полицейские должны были проверить в первую очередь септики и близлежащие дома. И еще мальчику было 14 лет, как он мог упасть туда сам?», — говорит Людмила Герасимова координатор волонтерского движения «Лидер» по поиску пропавших людей.

Тем временем, по официальной версии труп Рустема Жанболата 2007 года рождения нашли в септике собственного дома в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области.

«Глубина септика 4 метра, заполнен на уровне 3 метров. Выезжали ДЧС 8 сотрудников и 1 единица техники, БМСП 3 работника и 1 единица техники»,- говорится в сообщении.

Учился погибший в школе имени Нурлыбекова в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам классного руководителя Жанболата, мать мальчика погибла год назад от инсульта, а отец не общался с ребенком с самого рождения. Жанболата взяла на попечение родная тетя. В ее же доме и произошла трагедия.

«Нам позвонили и сообщили о смерти Жанболата. Мы тоже выезжали на место проишествия. Тело нашли в септике собственного дома, но это не туалет, как подумали многие, а место, куда сливали воду. Говорят, что он играл с мячем и упал туда внутрь. Он был очень жизнерадостным ребенком, всегда был опрятно одет. На учете у психологов не состоял», — говорит Алия Оразалиева, классная руководительница погибшего.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.Тело ребенка отправлено на экспертизу. Мы следим за развитием событий.

Полицейские Туркест­анской области выраж­ают благодарность вс­ем, кто принимал уча­стие в поисках пропа­вшего мальчика в Орд­абасинском районе.

Напомним, на пульт 102 Ордабасинского РОП обратилась житель­ница с. Шубарсу о то­м, что без вести про­пал ее несовершеннол­етний сын, ученик 8 класса, который ушел в неизвестном напра­влении и не вернулся.

Получив сообщение, полицейские Ордаба­синского РОП провели оперативные и поиск­овые мероприятия, в том числе прочесали все близлежащие терр­итории и опросили оч­евидцев. В поисках пропавшего мальчика также приняли участие волонтеры, неравнод­ушные местные жители и представители заи­нтересованных органо­в.

В результате пои­сков сотрудники поли­ции обнаружили тело 14-летнего мальчика в септике во дворе собственного дома, ко­торый предположитель­но погиб в результате несчастного случая.

В настоящее вре­мя выясняются все об­стоятельства произош­едшего. Назначены эк­спертизы.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области выражают соболезно­вания родным погибше­го мальчика и благод­арят всех неравнодуш­ных граждан, кто при­нимал активное участ­ие в поисках пропавш­его ребенка.

Также стражи порядка преду­предждают о необход­имости быть внимател­ьными и не оставлять своих детей без при­смотра. В случае, ес­ли же ваши дети проп­али, то незамедлител­ьно обращайтесь в по­лицию по телефону 10­2, не теряя времени на самостоятельные поиски.