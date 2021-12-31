Журналисты телекомпании Отырар сняли материал о незрячем дворнике. После трансляции сюжета, Нуртлеу Джаналиеву собрали деньги на жилье.

Задача журналиста — не только говорить правду, но и налаживать диалог между обычными гражданами и власть имущими. И когда это удается, кажется, весь мир по плечу.

Так, журналисты телекомпании Отырар сделали материал про незрячего дворника. Нуртлеу Джаналиев с женой воспитывают пятерых несовершеннолетних детей. Своего жилья у них не было. Приходилось снимать комнату в общежитии.

Эта история не осталась без внимания неравнодушных граждан Казахстана. Незрячему мужчине вручили ключи от нового дома. Помогали всей страной, и крыша над головой появилась у большой семьи.

Благодарность журналистам выразил и Айтбай Дуйсебаев. Упорство, вера в справедливость и поддержка журналистов позволили мужчине добиться поставленной цели. Айтбай ага, обвиняемый в убийстве, более 6 лет провел за решеткой. А когда освободился, узнал, что в его доме проживают неизвестные. С 2019 года он был вынужден жить в социальном учреждении для лиц без определенного места жительства. Все это время шел суд. Внимательно выслушав обе стороны и проверив законность документов, фемида вынесла решение в пользу Айтбая Дуйсебаева.

«Я ждал этого решения с 2019 года. Справедливость восторжествовала. Не могу передать, что у меня в душе творится», — говорит Айтбай Дуйсебаев, житель Шымкента.

Пока мужчина остается в центре адаптации для бездомных. Ему необходима помощь частных судоисполнителей.

Помощь потребовалась и жителям микрорайонов Курсай 1 и 2. Людям обещали провести воду, все работы должны были завершить уже в 2021 году, но жильцы вынуждены пользоваться привозной водой.

«Я специально ходила на участок, где должны проводить работы, там никого не было. Звоню подрядчикам, они говорят смета не готова, ошибка вышла, еще что-то и еще что-то. Это как понимать?«, — говорят жители.

Помочь местным жителям вызвалась депутат городского маслихата Айгерим Джумакулова. Она решила взять работы на свой личный контроль.

«Мы попросили подрядную компанию ускорить работу, мы будем это контролировать. Теперь договорились встретиться через месяц, туда же пригласим и технадзор. Будем ход строительства контролировать», — говорит Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Работа кипит. Горожане получили воду в своих домах уже сегодня.

Тающую на глазах девушку не могли вылечить в Шымкенте. Родители 24-летней пациентки требовали наказания для хирурга. С момента удаления кисты из легкого у пациентки, прошло восемь месяцев, а девушку так и не выписали. У нее обнаружили туберкулез, она похудела на 30 килограммов.

После нашего репортажа в новостях, девушке сделали операцию. Сейчас она проходит реабилитацию.

Собрать средства помогли и 6-летней Айару Кадир. У нее врожденная патология почек. Девочка ежедневно каждые четыре часа вынуждена проводить на аппарате диализа.

«После того, как мне пересадят почку, я хочу есть мороженое, шоколадки и вообще все. А еще я хочу в школу, ходить на танцы, рисовать, играть в шахматы и гулять в парке. Написала Деду Морозу, чтобы он принес мне куклу, а маме айфон. А в будущем мечтаю стать доктором или официанткой«, — говорит Айару.

Благодаря журналистам и помощи неравнодушных казахстанцев у ребенка появился шанс навсегда забыть о болезни благодаря трансплантации почек. 11 миллионов тенге – именно столько стоит операция в турецкой клинике – собрали для одинокой матери за несколько дней. Девочка с мамой уже за границей и ждут операцию.