Чудовищная расправа: двое погибли, один тяжело ранен

В Шымкенте задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений, в результате которых, два человека были убиты и один доставлен в больницу с ранениями.

Первое сообщение в полицию поступило 4 января около 18:00 часов.

По проспекту Абая с многочисленными ранениями обнаружен 48-летний мужчина.

Благодаря усилиям участковых Туранского района, пострадавшего в тяжелом состоянии удалось вовремя госпитализировать.

«4 января в городскую больницу N1 доставлен пациент 1975 г.р. с множественными колото-резанными ранениями в области ключицы слева, с повреждением сосудисто – нервного пучка плечевого сплетения. Колото — резанное ранение передней поверхности шеи. Острая постгемаррагическая анемия тяжелой степени.

После операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Общее состояние пострадавшего тяжелой степени тяжести, тяжесть обусловлена полученной травмой. Сознание ясное.

Назначено лечение согласно протоколу», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.

Через некоторое время (по имеющейся у нас информации) поступило второе сообщение.

На улице 1 мая был найден труп мужчины 1984 года рождения.

Серия чудовищной расправы на этом не закончилась.

5 января около 12:00 часов в Енбекшинском районе Шымкента был найден труп еще одного мужчины.

Подозреваемый в жутких преступлениях был задержан 5 января на проспекте Тауке хана.

По инсайдерской информации ему 28 лет, безработный.

«Подозреваемый задержан. По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — говорится в официальном сообщении ДП Шымкента.