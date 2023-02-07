Большинство убийств совершаются на бытовой почве — судья

Умышленные убийства стали чаще совершать в Шымкенте. Количество преступлений в городе увеличилось, по данным специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

В прошлом году было вынесено свыше 50 приговоров по особо тяжким преступлениям. По статье убийство завершены 25 дел. В большинстве случаев, преступления совершались на бытовой почве и в алкогольном опьянении.

Абсаттар Шахидинов, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Шымкента:

«Больше всего рассмотрено в 2022 году дел связанные с убийством. У нас статья 99 по части 1 и 2, часть 1 — это обычное убийство, которые происходят в процессе ссоры и бытовых конфликтах. Есть часть вторая, это из хулиганских побуждений, там 10 пунктов, с особой жестокостью и так далее. По 99 статье, части второй, рассмотрены 25 дел».

Трёх подсудимых, обвиняемых в убийстве, приговорили к ограничению свободы. Преступления, по данным судей, они совершили непреднамеренно. Оправдательный приговор вынесли и обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. На исход дела повлияло решение большинства присяжных заседателей.

Абсаттар Шахидинов, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Трое подсудимых попали под закон о помиловании. Их приговорили к ограничению свободы, учитывая особые обстоятельства. Их дела переквалифицировали на среднюю категорию, так как убийство было не умышленным. Также, мы вынесли оправдательный приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Судебный процесс проходил с присяжными заседателями. Они решили, что мужчина не виновен и оправдали его».

За год в специализированном межрайонном суде Шымкента вынесли приговор 72 подозреваемым — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. С участием присяжных были рассмотрены три уголовных дела. К слову, с этого года полномочия присяжных заседателей в судебном процессе расширятся — они могут принимать участие в делах по применению насилия в отношении задержанного.