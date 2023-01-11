Две жуткие истории реальных убийств в Шымкенте

В прокуратуре южного мегаполиса подвели итоги преступности за прошедший год.

В 2022 году в мегаполисе совершили 19 убийств, это на четыре смертей меньше, чем в 2021-ом. Всего 15 человек были признали виновными, 4 из них — женщины, 11- мужчины. В основном причинами кровопролития стали бытовые ссоры и совместные пьянки. Но следующие истории повергнут в шок, пожалуй, любого.

Кровавая бойня пенсионерки с падчерицей.

81-летняя бабушка убила свою падчерицу. Свое преступление она продумала заранее. Мотивом для убийства стала личная неприязнь к падчерице, с которой овдовевшая бабушка жила вместе. Как выяснилось, 42- летняя женщина часто распивала спиртные напитки и избивала бабушку, периодически издеваясь над ней.

В один из весенних дней, когда женщина снова выпила и решила прилечь, бабушка взяла кухонный нож и пошла в комнату к падчерице. Замахнувшись, она нанесла два смертельных удара по груди. Женщина скончалась на месте.

Следом, желая скрыть свое преступление, бабушка выкинула нож под шкаф и начала прожигать труп газовыми баллонами из-за чего тело убитой обгорело до неузнаваемости.

Сейчас убийство 42-летней женщины передали в суд. Ведется следствие по статье «Убийство».

Душить до потери пульса.

Другое страшное убийство произошло в июне прошлого года. 32-летний мужчина задушил свою жену, но в отличии от бабушки, убийца сделал это в состоянии аффекта.

Причиной стала бедность, рассказал потом виновный. Супруги часто ссорились на фоне материальных проблем и в скором времени жена, взяв троих детей, ушла из дома.

Убитый горем супруг даже пытался покончить жизнь самоубийством, но одумался и решил начать все с нуля. Примерение с супругой начал с простого: решил забрать с работы и привезти домой, заранее предупредив родных погибшей.

В тот злополучный вечер супруги снова поссорились. Не выдержав слов жены, мужчина замахнулся так, что жертва свалилась с ног. А потом он сел на неё и начал душить. Долго. До потери пульса.

Накрыв бездыханное тело красной тканью, убийца вышел подышать свежим воздухом, а потом позвонил брату со словами: «Вверяю тебе своих детей».

Родные погибшей забили тревогу, в доме супругов дверь была напрочь закрыта, признаков жизни никто не подавал. На следующий день семейное гнездо посетили родные уже вместе с полицейскими. После вскрытия двери в нос ударил странный затхлый запах, а в квартире лежало синюшнее тело некогда веселой молодой матери. Судом мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

По словам специалистов психологии, корни любой зависимости произрастают из очень раннего детства и кроются в отношениях матери и младенца. Специалисты выделили три основные причины формирования убийц. Это тяжелое детство (психотравмирующие ситуации, жестокое обращение с ребенком, эмоциональная разобщенность в семье), неблагоприятные социальные обстоятельства (та самая «дурная компания» или, например, голод). Еще один фактор — физиологические проблемы, связанные с мозгом (неблагополучная наследственность, патологичная беременность матери, удары головой в детстве, опухоли мозга).

Есть, например, исследования, которые показывают, что склонность к садизму определяется генами. И в первую очередь геном МАОА, который регулирует количество дофамина и серотонина в головном мозге.

И вот ученые из Римского университета пришли к выводу, что отсутствие или ослабление того самого гена приводит к риску повышенной физической агрессии. Интересно, что ген локализован в X-хромосоме. Поэтому у женщин две его копии, одна из которых может «компенсировать» другую, а у мужчин — лишь одна. Возможно, это одна из причин, почему среди мужчин убийц больше, чем среди женщин.