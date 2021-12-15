«Жизнь и деятельность столь же тесно соединены между собой, как пламя и свет. Что пылает, то верно, светит, что живет, то конечно, действует». Федор Глинка, русский поэт, прозаик XIX века.
Гореть во имя дела, жить во благо страны – доля избранных. Одним из таких людей является уважаемый и известный государственный, общественный деятель, дипломат, незаурядный организатор, харизматичная и многогранная личность Заутбек Каусбекович Турисбеков,который отмечает свой 70-летний юбилей.
Много лет работая с ним, всегда поражался огромной созидающей энергии этого неординарного человека, его новаторству, способности генерировать идеи и, самое главное, их успешно реализовывать. Свою жизнь он изначально посвятил служению народу и всегда старается оправдать то высокое доверие, которое оказывает ему Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Заутбек Каусбекович в общей сложности почти 6 лет возглавлял Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы. По поручению Президента страны на Агентство по делам госслужбы были возложены важные задачи по повышению эффективности государственного аппарата, реформированию государственной службы.
В этой связи был изучен международный опыт, позволивший пересмотреть отношение к подбору и расстановке кадров. Надо было находить оптимальные варианты, и это удалось.
На законодательном уровне был внедрен конкурсно-карьерный отбор на госслужбу, который давал возможности для служебного роста на основе принципа меритократии. Была разработана система функционального анализа и факторно-балльной оценки должностей, что позволило существенно оптимизировать госаппарат.
В закон были внесены изменения, позволяющие премировать государственных служащих за счет сэкономленных средств. Был принят Кодекс чести госслужащего, разработана методология предоставления услуг населению по принципу «одного окна», проделана большая работа по формированию резерва. Были созданы дисциплинарные советы в регионах, которые занимались профилактикой и предупреждением коррупционных правонарушений.
Заутбек Турисбеков был первым гражданским министром внутренних дел Казахстана. Этот период также запомнился казахстанцам началом кардинальных реформ в системе органов внутренних дел. Впервые за годы независимости была внедрена новая, современная, удобная форменная одежда.
Существенно был поднят статус участковых инспекторов полиции, их заработная плата была увеличена в три раза. Был внедрен институт помощников участковых и консьержей. Важным направлением реформ стало ужесточение учетно-регистрационной дисциплины. Укрепилась материально-техническая база полиции, были созданы 46 базовых райотделов, полностью укомплектованные кадрами, обеспеченные жильем и автотранспортом, новейшими техническими средствами.
В МВД были приняты и начали реализовываться три программы по противодействию кражам в квартирах, скота и сотовых телефонов. Впервые была проведена работа по отбору сотрудников дорожной полиции на конкурсной основе. Быстрыми темпами стали строиться центры оперативного управления в областных центрах. В сжатые сроки во всех ДВД на уровне областных центров была внедрена система оказания услуг населению по принципу «одного окна».
Главное, деятельность полиции стала более открытой для общества: была внедрена практика отчета участковых перед населением, на системную основу переведена работа по взаимодействию полиции со СМИ.
Министр МВД РФ Рашид Нургалиев вместе с 26 генералами изучали опыт работы МВД Казахстана в 2005 году. По личной инициативе министра на учебу в академию МВД и профильные вузы России было направлено 75 слушателей, которые отбирались на жесткой конкурсной основе. Многие из них с отличием окончили эти учебные заведения и служат сегодня на благо своего народа.
В 2007 году З. Турисбеков Указом Президента РК назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Узбекистане, с августа 2009-го – в Российской Федерации. Затем с 2012-го по декабрь 2015-го работал послом Казахстана в Украине.
Глубокое знание истории Казахстана, увлечение духовной культурой и искусством казахского народа стали основой для реализации ряда знаковых межгосударственных культурно-гуманитарных проектов.
«Сохранение национального наследия казахского народа, его культурных и исторических памятников – задача, которую всегда ставит Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Где бы и на каких бы должностях я не работал, решение этой благородной задачи считаю для себя приоритетной», – отметил Заутбек Каусбекович в одном из своих интервью и добавил: –»Как можно преуспевать или считать себя успешным, не почтив память предков, не отдав дань уважения своей истории.Не зря мудрецы говорят, что, бросив камень в прошлое, можно получить выстрел из будущего. Поэтому надо беречь свою историю, по крупицам восстанавливать и собирать истину, возвышать людей, приведших нас к современным успехам, сохранять и передавать от поколения к поколению память о них».
Еще в период работы акимом тогда Южно-Казахстанской области З. Турисбеков совместно с населением, бизнесменами организовал строительство мавзолеев Байдибек баба, Домалак ана, Бес ана, Шашты-азис, монумента «Символ единения трех жузов» в Ордабасы.
Работая Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Узбекистане, Заутбек Каусбекович сумел получить разрешение руководства Республики Узбекистан и организовать работу по реконструкции мавзолея великого Толе би в Ташкенте и построить мавзолей Айтеке би в Нурате в Узбекистане. Сегодня на месте разваливающегося глинобитного мазара стоит великолепный благоустроенный комплекс с мавзолеем, мечетью, айваном, ставший настоящим местом паломничества.
Заутбек Каусбекович также стал инициатором строительства и практически автором архитектурного дизайна нового посольства Казахстана в Узбекистане. Сейчас это величественное здание в комплексе с памятником великому Абаю, расположенные в центре города Ташкента, стали символом дружбы двух братских народов.
В активах дипломата З. Турисбекова и строительство мавзолея Букейхана в России, прах покоится в селе Малый Арал Красноярского района Астраханской области. Впервые побывав на месте захоронения великого хана, Заутбек Каусбекович был потрясен увиденным: искореженное временем металлическое надгробие, установленное еще сыном Букейхана Жангир-ханом. З. Турисбеков задался вопросом: «Почему выдающемуся правителю, искусному дипломату, без единого выстрела приведшему казахов в Европу, до сих пор не поставлен мавзолей? Ведь благодаря Букейхану мы стали евразийцами, а огромные просторы Прикаспия, богатые углеводородами, оказались территорией Казахстана…»
После успешных переговоров с руководством Астраханской области мавзолей Букейхана высотой в 21 метр был построен, причем средства на это благородное дело дали казахстанские предприниматели. Рядом воздвигнут 10-метровый мавзолей из белого камня матери Жангир хана.
24 ноября 2010 года в Оренбурге были торжественно открыты мемориальные доски на домах, где в 1917-1920 гг. заседало первое казахское правительство «Алаш Орда» и где в 1913-1918 гг. находилась редакция газеты «Казах» и жил ее главный редактор Ахмет Байтурсынов.
Следует отметить важное историческое значение этого события, поскольку впервые за пределами Казахстана отдается дань памяти деятелям движения «Алаш», возникшего в переломный момент нашей истории и сыгравшего огромную роль в становлении современного Казахстана.
В 2011 году при содействии московского правительства при непосредственном участии З. Турисбекова была открыта мемориальная доска на доме №14 по Покровскому бульвару, где в 1931-1934 гг. жил видный государственный деятель Казахстана и России, заместитель председателя Совнаркома РСФСР Турар Рыскулов.
В эти же годы под руководством Заутбека Каусбековича в Российской Федерации реализован ряд масштабных проектов по увековечению памяти казахстанцев – участников Великой Отечественной войны.
В 2010 году, в год 65-летия Великой Победы, в память о героях-казахстанцах в городе Ржеве был установлен мемориал воинам 100-й и 101-й отдельных казахстанских стрелковых бригад. Проект финансировался акиматом Актюбинской области. Он представляет собой гранитную стену протяженностью 7 метров с изображением карты Казахстана, на которой звездами и надписями обозначены Актюбинск и Алматы (города, где формировались эти бригады), а также столица Астана. По всей стене золотыми буквами высечены слова: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ воинам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад от благодарных казахстанцев».
У основания памятника героям была заложена капсула с родной землей, привезенная из Казахстана. Здесь, на гранитных плитах, высечены 10 тысяч фамилий воинов-казахстанцев, считавшихся без вести пропавшими. Данные о них были найдены отечестенными дипломатами в Центральном архиве Министерства обороны России в Подольске.
Заутбек Каусбекович вместе с дипломатами лично участвовал в процессе формирования и уточнения списка считавшихся без вести пропавшими в годы войны воинов-казахстанцев, находившегося под грифом «совсекретно». Это была трудоемкая и кропотливая работа во имя восстановления исторической справедливости. Впервые за семьдесят лет имена героев были оглашены и удостоены заслуженной ими почести. После появления этой информации в СМИ десятки семей казахстанцев приехали к местам захоронения своих отцов и дедов, чтобы поклониться и отдать им дань памяти и уважения.
К открытию мемориального комплекса из Казахстана под патронажем НДП «NUR OTAN» прибыл «Поезд Победы». Его пассажирами стали около двухсот человек – ветераны, участники Ржевско-Вяземского сражения, журналисты, родственники павших воинов, представители ветеранских, молодежно-патриотических и других общественных организаций.
Усилиями посла Заутбека Турисбекова одна из школ Москвы была переименована в честь легендарного полководца Бауыржана Момышулы.В том же году была проведена большая работа по реконструкции и модернизации двух московских школ, носящих имена героев-казахстанцев Алии Молдагуловой и Бауыржана Момышулы. В них был проведен капитальный ремонт, они были оснащены современным учебно-техническим оборудованием, здоровьесберегающими финскими партами, интерактивными досками, компьютерами, спортивными тренажерами, музыкальной аппаратурой, микроавтобусами.
Общая сумма вложенных казахстанскими предпринимателями средств составила порядка 1 млн. долларов США. По признанию специалистов, эти школы по сей день по технической оснащенности одни из лучших в Москве.
Благодаря свойственной дипломатичности, профессиональным навыкам ведения переговоров на разных уровнях, Заутбеку Каусбековичу удалось реализовать в Москве еще один важный проект по увековечиванию вклада казахстанцев в Великую Победу.
В 2011 году правительство российской столицы приняло решение о переименовании станции метро в районе Братеево в «Алма-Атинскую» – в честь легендарной Панфиловской дивизии, которая сыграла важную роль в битве под Москвой. Этому, кроме сложного официального процесса согласования с государственными органами РФ, предшествовала огромная разъяснительная работа среди населения. Заутбек Каусбекович лично встречался с трудовыми коллективами, учителями и учащимися школ, ветеранскими организациями, устраивал для жителей района Братеево концерты, выставки, пока не убедил их в необходимости согласиться на переименование строящейся станции метро в «Алма-Атинскую».
В 2013 году станция метро «Алма-Атинская» была торжественно открыта на Замоскворецкой линии, в Алматы на паритетной основе также открыта и действует станция метро «Москва».
Похожую работу Заутбек Каусбекович проводил в период своей дипломатической каденции в Украине. Как известно, 600 тысяч из 1,2 млн. призванных на фронт наших соотечественников приняли участие в боях за освобождение Украины. В их числе дважды Герой Советского Союза Талгат Бигельдинов, Герой Советского Союза Сагадат Нурмагамбетов, легендарный разведчик-партизан Касым Кайсенов и многие другие.
Смертью храбрых в «харьковском котле» почти в полном составе погибли бойцы 102-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Чимкенте, и 106-й Акмолинской кавалерийской дивизии. За проявленное мужество и героизм в боях за освобождение Украины 156 казахстанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. За годы войны на украинской земле погибло более 300 тысяч казахстанцев.
В память о наших героях был создан телевизионный фильм «В огонь за Родину», презентация и показ которого прошли в Киеве и Астане. Автором идеи выступил З. К. Турисбеков, он же написал сценарий на основе исторических фактов и множества архивных материалов.
Участники презентации в Киеве выразили признательность руководству Казахстана за особое внимание и бережное отношение к истории Великой Отечественной войны, высоко оценили значение фильма «В огонь за Родину» для укрепления дружбы между народами Казахстана и Украины, в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
К слову, данный фильм удостоен Гран-при на кинофестивале в г. Севастополе, где приняли участие 150 картин из 24 стран. Председателем жюри был известный режиссер Владимир Меньшов.
8 мая 2014 года в городе Краснограде Харьковской области состоялось торжественное открытие стелы Памяти в честь воинов 106-й Акмолинской кавалерийской дивизии, которая была установлена при содействии Харьковского городского общественного объединения «Бирлик» на личные средства Заутбека Турисбекова. На ней высечены слова: «Воинам героической 106-й казахской кавалерийской дивизии от благодарных казахстанцев».
Присущая ему активность и созидательная энергетика ярко проявились и во время общественной деятельности в качестве первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов (далее – ВАК). На V Всемирном курултае казахов по представлению председателя ВАК Нурсултана Назарбаева Заутбек Каусбекович единогласно был избран первым заместителем председателя ВАК.
По поручению Елбасы был осуществлен переезд центрального офиса организации из Алматы в Нур-Султан с сохранением преемственности и традиций организации. Для поддержки ВАК был создан Фонд «Отандастар». Появился цикл фильмов «Алыстағы ағайың» о лучших представителях казахской диаспоры за рубежом, серия роликов об истории, культуре и традициях казахов, ориентированная на детей казахской диаспоры за рубежом. Широкий общественный резонанс вызвал ряд фильмов о выдающихся исторических личностях А. Ермекове, Н. Ондасынове, Ж.Ташенове. Автором идеи был Заутбек Турисбеков.
Сегодня ВАК реализует уникальный пилотный проект «Асар – Жилье плюс работа». В рамках поручений руководства страны по возвращению на историческую родину казахов зарубежья, решению жилищных проблем социально незащищенных категорий казахстанцев и созданию новых рабочих мест Заутбек Каусбекович со своим заместителем в ВАК Ибадуллой Калибековым построил агрогородок для кандасов в г. Шымкенте. Сегодня там в благоустроенных коттеджах с современной инфраструктурой проживает 25 тысяч человек, создано 7 тысяч рабочих мест.
Почти четыре года шла подготовительная работа по строительству методом асар коттеджного городка для кандасов в Акмолинской области. В текущем году благодаря поддержке руководства страны проект перешел в стадию реализации. Весной текущего года кандасами асаром начато масштабное строительство 1282 коттеджей. При своевременном строительстве инфраструктуры агрогородка проект будет полностью реализован в ближайшие 2 года.
Кроме того, в настоящее время совместно с депутатской группой «Өңір» Заутбек Турисбеков занимается переселением кандасов из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные.
На сегодня Парламентом РК ведется работа по внесению изменений в действующее законодательство РК, что в перспективе позволит властям регионов предоставлять земельные участки и выделять субсидии для строительства жилья переселенцам. ВАКом подготовлен список 1860 молодых семей (6,5 тыс. человек), желающих переселиться в трудодефицитные районы страны.
Это только несколько ярких примеров, характеризующих нашего юбиляра как человека неравнодушного, настоящего патриота своей страны. Его добрые и благородные дела говорят о нем намного больше и правдивей, чем тысяча слов…
Пользуясь случаем, поздравляю Заутбека Каусбековича с юбилеем! Желаю ему и его близким здоровья, мира и благополучия, новых свершений и достижений во благо нашего Казахстана.
Аргын ОСПАНОВ,
доктор PhD по государственному
и местному управлению,
общественный деятель