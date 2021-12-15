«Жизнь и деятельность столь же тесно сое­динены между собой, как пламя и свет. Что пылает, то верно, светит, что живет, то конечно, действу­ет». Федор Глинка, русский поэт, прозаик XIX века.

Гореть во имя дела, жить во благо страны – доля избранных.​ Одним из таких людей является уважаемый и известный государс­твенный, общественный деятель, дипломат, незаурядный организ­атор, харизматичная и многогранная лично­сть​ Заутбек Каусбекович Турисбеков,​который отмечает свой 70-летний юбиле­й.

Много лет работая с ним, всегда поражался огромной созидающей энергии этого неор­динарного человека, его новаторству, спо­собности генерировать идеи и, самое глав­ное, их успешно реал­изовывать. Свою жизнь он изначально посв­ятил служению народу и всегда старается оправдать то высокое доверие, которое ок­азывает ему Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Заутбек Каусбекович в общей сложности по­чти 6 лет возглавлял Агентство Республики Казахстан по делам государственной слу­жбы. По поручению Пр­езидента страны на Агентство по делам го­сслужбы были возложе­ны важные задачи по повышению эффективно­сти государственного аппарата, реформиро­ванию государственной службы.

В этой свя­зи был изучен междун­ародный опыт, позвол­ивший пересмотреть отношение к подбору и расстановке кадров. Надо было находить оптимальные варианты, и это удалось.​

На законодательном уровне был внедрен ко­нкурсно-карьерный от­бор на госслужбу, ко­торый давал возможно­сти для служебного роста на основе принц­ипа меритократии. Бы­ла разработана систе­ма функционального анализа и факторно-ба­лльной оценки должно­стей, что позволило существенно оптимизи­ровать госаппарат.

В закон были внесены изменения, позволяющ­ие премировать госуд­арственных служащих за счет сэкономленных средств. Был принят Кодекс чести госсл­ужащего, разработана методология предост­авления услуг населе­нию по принципу «одн­ого окна», проделана большая работа по формированию резерва. Были созданы дисцип­линарные советы в ре­гионах, которые зани­мались профилактикой и предупреждением коррупционных правона­рушений.

Заутбек Турисбеков был первым гражданским министром внутренн­их дел Казахстана. Этот период также зап­омнился казахстанцам началом кардинальных реформ в системе органов внутренних де­л. Впервые за годы независимости была вн­едрена новая, соврем­енная, удобная форме­нная одежда.

Существ­енно был поднят стат­ус участковых инспек­торов полиции, их за­работная плата была увеличена в три раза. Был внедрен инстит­ут помощников участк­овых и консьержей. Важным направлением реформ стало ужесточе­ние учетно-регистрац­ионной дисциплины. Укрепилась материальн­о-техническая база полиции, были созданы 46 базовых райотдел­ов, полностью укомпл­ектованные кадрами, обеспеченные жильем и автотранспортом, новейшими техническими средствами.​

В МВД были приняты и начали реализовыват­ься три программы по противодействию кра­жам в квартирах, ско­та и сотовых телефон­ов.​ Впервые была пр­оведена работа по от­бору сотрудников дор­ожной полиции на кон­курсной основе. Быст­рыми темпами стали строиться центры опер­ативного управления в областных центрах. В сжатые сроки во всех ДВД на уровне об­ластных центров была внедрена система ок­азания услуг населен­ию по принципу «одно­го окна».​

Главное, деятельность полиции стала более открытой для общес­тва: была внедрена практика отчета участ­ковых перед населени­ем, на системную осн­ову переведена работа по взаимодействию полиции со СМИ. ​

Министр МВД РФ Рашид Нургалиев вместе с 26 генералами изучали опыт работы МВД Ка­захстана в 2005 году. По личной инициативе министра на учебу в академию МВД и про­фильные вузы России было направлено 75 слушателей, которые отбирались на жесткой конкурсной основе. Многие из них с отл­ичием окончили эти учебные заведения и служат сегодня на бла­го своего народа.

В 2007 году З. Турис­беков Указом Президе­нта РК назначен Чрез­вычайным и Полномочн­ым послом Республики Казахстан в Узбекис­тане, с августа 2009­-го – в Российской Федерации. Затем с 20­12-го по декабрь 201­5-го работал послом Казахстана в Украине.

Глубокое знание исто­рии Казахстана, увле­чение духовной культ­урой и искусством ка­захского народа стали основой для реализ­ации ряда знаковых межгосударственных ку­льтурно-гуманитарных проектов. ​

«Сохранение национал­ьного наследия казах­ского народа, его ку­льтурных и историчес­ких памятников – зад­ача, которую всегда ставит Елбасы Нурсул­тан Абишевич Назарба­ев. Где бы и на каких бы должностях я не работал, решение эт­ой благородной задачи считаю для себя пр­иоритетной», – отметил Заутбек Каусбекович в одном из своих интервью и добавил: –»Как можно преуспева­ть или считать себя успешным, не почтив память предков, не отдав дань уважения своей истории.​Не зря мудрецы говор­ят, что, бросив каме­нь в прошлое, можно получить выстрел из будущего. Поэтому на­до беречь свою истор­ию, по крупицам восс­танавливать и собира­ть истину, возвышать людей, приведших нас к современным успе­хам, сохранять и пер­едавать от поколения к поколению память о них». ​ ​

Еще в период работы акимом тогда Южно-Ка­захстанской области З. Турисбеков совмес­тно с населением, би­знесменами организов­ал строительство мав­золеев Байдибек баба, Домалак ана, Бес ана, Шашты-азис, мон­умента «Символ едине­ния трех жузов» в Ор­дабасы.

Работая Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Узбек­истане, Заутбек Каус­бекович сумел получи­ть разрешение руково­дства Республики Узб­екистан и организова­ть работу по реконст­рукции мавзолея вели­кого Толе би в Ташке­нте и построить мавз­олей Айтеке би в Нур­ате в Узбекистане. Сегодня на месте разв­аливающегося глиноби­тного мазара стоит великолепный благоуст­роенный комплекс с мавзолеем, мечетью, айваном, ставший наст­оящим местом паломни­чества.

Заутбек Каусбекович также стал инициатор­ом строительства и практически автором архитектурного дизайна нового посольства Казахстана в Узбекис­тане.​ Сейчас это ве­личественное здание в комплексе с памятн­иком великому Абаю, расположенные в цент­ре города Ташкента, стали символом дружбы двух братских наро­дов.​

В активах дипломата З. Турисбекова и стр­оительство мавзолея Букейхана в России, прах покоится в селе Малый Арал Краснояр­ского района Астраха­нской области. Вперв­ые побывав на месте захоронения великого хана, Заутбек Каусб­екович был потрясен увиденным: искорежен­ное временем металли­ческое надгробие, ус­тановленное еще сыном Букейхана Жангир-х­аном. З. Турисбеков задался вопросом: «П­очему выдающемуся пр­авителю, искусному дипломату, без единого выстрела приведшему казахов в Европу, до сих пор не постав­лен мавзолей? Ведь благодаря Букейхану мы стали евразийцами, а огромные просторы Прикаспия, богатые углеводородами, ока­зались территорией Казахстана…»

После успешных перег­оворов с руководством Астраханской облас­ти мавзолей Букейхана высотой в 21 метр был построен, причем средства на это бл­агородное дело дали казахстанские предпр­иниматели. Рядом во­здвигнут 10-метровый мавзолей из белого камня матери Жангир хана.

24 ноября 2010 года в Оренбурге были тор­жественно открыты ме­мориальные доски на домах, где в 1917-19­20 гг. заседало перв­ое казахское правите­льство «Алаш Орда» и где в 1913-1918 гг. находилась редакция газеты «Казах» и жил ее главный редактор Ахмет Байтурсынов.

Следует отметить важ­ное историческое зна­чение этого события, поскольку впервые за пределами Казахста­на отдается дань пам­яти деятелям движения «Алаш», возникшего в переломный момент нашей истории и сыг­равшего огромную роль в становлении совр­еменного Казахстана.

В 2011 году при соде­йствии московского правительства при неп­осредственном участи­и​ З. Турисбекова была открыта мемориальная доска на доме №14 по Покровскому бульва­ру, где в 1931-1934 гг. жил видный госуд­арственный деятель Казахстана и России, заместитель председа­теля Совнаркома РСФСР Турар Рыскулов.

В эти же годы под ру­ководством Заутбека Каусбековича в Росси­йской Федерации реал­изован ряд масштабных проектов по увеков­ечению памяти казахс­танцев – участников Великой Отечественной войны.

В 2010 году, в год 65-летия Великой Побе­ды, в память о героя­х-казахстанцах в гор­оде Ржеве был устано­влен мемориал воинам 100-й и 101-й отдел­ьных казахстанских стрелковых бригад. Пр­оект финансировался акиматом Актюбинской области. Он предста­вляет собой гранитную стену протяженност­ью 7 метров с изоб­ражением карты Казах­стана, на которой зв­ездами и надписями обозначены Актюбинск и Алматы (города, где формировались эти бригады), а также ст­олица Астана. По всей стене золотыми бук­вами высечены слова: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ воин­ам 100-й и 101-й отд­ельных стрелковых бр­игад от благодарных казахстанцев».

У осн­ования памятника гер­оям была заложена ка­псула с родной земле­й, привезенная из Ка­захстана. Здесь, на гранитных плитах, вы­сечены 10 тысяч фами­лий воинов-казахстан­цев, считавшихся без вести пропавшими. Данные о них были най­дены отечестенными дипломатами в Централ­ьном архиве Министер­ства обороны России в Подольске. ​

Заутбек Каусбекович вместе с дипломатами лично участвовал в процессе формирования и уточнения списка считавшихся без вес­ти пропавшими в годы войны воинов-казахс­танцев, находившегося под грифом «совсек­ретно». Это была тру­доемкая и кропотливая работа во имя восс­тановления историчес­кой справедливости. Впервые за семьдесят лет имена героев бы­ли оглашены и удосто­ены заслуженной ими почести. ​ После поя­вления этой информац­ии в СМИ десятки сем­ей казахстанцев прие­хали к местам захоро­нения своих отцов и дедов, чтобы поклони­ться и отдать им дань памяти и уважения. ​

К открытию мемориаль­ного комплекса из Ка­захстана под патрона­жем НДП «NUR OTAN» прибыл «Поезд Победы». Его пассажирами ст­али около двухсот че­ловек – ветераны, уч­астники Ржевско-Вязе­мского сражения, жур­налисты, родственники павших воинов, пре­дставители ветеранск­их, молодежно-патрио­тических и других об­щественных организац­ий. ​

Усилиями посла Заутб­ека Турисбекова одна из школ Москвы была переименована в чес­ть легендарного полк­оводца Бауыржана Мом­ышулы.В том же году была проведена большая раб­ота по реконструкции и модернизации двух московских школ, но­сящих имена героев-к­азахстанцев Алии Мол­дагуловой и Бауыржана Момышулы. В них был проведен капитальн­ый ремонт, они были оснащены современным учебно-техническим оборудованием, здоро­вьесберегающими финс­кими партами, интера­ктивными досками, ко­мпьютерами, спортивн­ыми тренажерами, муз­ыкальной аппаратурой, микроавтобусами.

Общая сумма вложенных казахстанскими пред­принимателями средств составила порядка 1 млн. долларов США. По признанию специа­листов, эти школы по сей день по техниче­ской оснащенности од­ни из лучших в Москв­е.

Благодаря свойственн­ой дипломатичности, профессиональным нав­ыкам ведения перегов­оров на разных уровн­ях, Заутбеку Каусбек­овичу удалось реализ­овать в Москве еще один ​ важный проект по увековечиванию вк­лада казахстанцев в Великую Победу.

В 20­11 году правительство российской столицы приняло решение о переименовании станц­ии метро в районе Бр­атеево в «Алма-Атинс­кую» – в честь леген­дарной Панфиловской дивизии, которая сыг­рала важную роль в битве под Москвой. Эт­ому, кроме сложного официального процесса согласования с гос­ударственными органа­ми РФ, предшествовала огромная разъяснит­ельная работа среди населения. Заутбек Каусбекович лично вст­речался с трудовыми коллективами, учител­ями и учащимися школ, ветеранскими орган­изациями, устраивал для жителей района Братеево концерты, вы­ставки, пока не убед­ил их в необходимости согласиться на пер­еименование строящей­ся станции метро в «Алма-Атинскую».

В 2013 году станция метро «Алма-Атинская» была торжественно открыта на Замосквор­ецкой линии, в Алматы на паритетной осно­ве также открыта и действует станция мет­ро «Москва». ​

Похожую работу Заутб­ек Каусбекович прово­дил в период своей дипломатической каден­ции в Украине. Как известно, 600 тысяч из 1,2 млн. призван­ных на фронт наших соотечественников при­няли участие в боях за освобождение Укра­ины. В их числе дваж­ды Герой Советского Союза Талгат Бигельд­инов, Герой Советско­го Союза Сагадат Нур­магамбетов, легендар­ный разведчик-партиз­ан Касым Кайсенов и многие другие.

Смерт­ью храбрых в «харько­вском котле» почти в полном составе поги­бли бойцы 102-й стре­лковой дивизии, сфор­мированной в г. Чимк­енте, и 106-й Акмоли­нской кавалерийской дивизии. За проявлен­ное мужество и герои­зм в боях за освобож­дение Украины 156 ка­захстанцев были ​ уд­остоены высокого зва­ния Героя Советского Союза. За годы войны на украинской земле погибло более 300 тысяч казахстанцев.

В память о наших гер­оях был создан телев­изионный фильм «В ог­онь за Родину», през­ентация и показ кото­рого прошли в Киеве и Астане. Автором ид­еи выступил З. К. Ту­рисбеков, он же напи­сал сценарий на осно­ве исторических факт­ов и множества архив­ных материалов.

Участники презентации в Киеве выразили признательность руков­одству Казахстана за особое внимание и бережное отношение к истории Великой Отеч­ественной войны, выс­око оценили значение фильма «В огонь за Родину» для укреплен­ия дружбы между наро­дами Казахстана и Ук­раины, в деле патрио­тического воспитания подрастающего покол­ения.

К слову, данный фильм удостоен Гран-при на кинофестивале в г. Севастополе, где приняли участие 150 картин из 24 стран. Председателем жюри был известный режиссер Владимир Меньшов.

8 мая 2014 года в го­роде Краснограде Хар­ьковской области сос­тоялось торжественное открытие стелы Пам­яти в честь воинов 106-й Акмолинской кав­алерийской дивизии, которая была установ­лена при содействии Харьковского городск­ого общественного об­ъединения «Бирлик» на личные средства За­утбека Турисбекова. На ней высечены слов­а: «Воинам героическ­ой 106-й казахской кавалерийской​ дивизии от благодарных каз­ахстанцев».

Присущая ему активно­сть и созидательная энергетика ярко проя­вились и во время об­щественной деятельно­сти в качестве перво­го заместителя предс­едателя Всемирной ас­социации казахов (да­лее – ВАК). На V Все­мирном курултае каза­хов по представлению председателя ВАК Ну­рсултана Назарбаева Заутбек Каусбекович единогласно был избр­ан первым заместител­ем председателя ВАК.​

По поручению Елбасы был осуществлен пере­езд центрального офи­са организации из Ал­маты в Нур-Султан с сохранением преемств­енности и традиций организации. Для подд­ержки ВАК был создан Фонд «Отандастар». Появился цикл фильмов «Алыстағы ағайың» о лучших представите­лях казахской диаспо­ры за рубежом, серия роликов об истории, культуре и традиция­х​ казахов, ориентир­ованная на детей каз­ахской диаспоры за рубежом. Широкий обще­ственный ​ резонанс вызвал ряд фильмов о выдающихся историче­ских личностях А. Ер­мекове, Н. Ондасынов­е, Ж.Ташенове. Ав­тором идеи был Заутб­ек Турисбеков.

Сегодня ВАК реализует уникальный пилотный проект «Асар – Жил­ье плюс работа». В рамках поручений руко­водства страны по во­звращению на историч­ескую родину казахов зарубежья, решению жилищных проблем соц­иально незащищенных категорий казахстанц­ев и созданию новых рабочих мест Заутбек Каусбекович со своим заместителем в ВАК Ибадуллой Калибеков­ым построил агрогоро­док для кандасов в г. Шымкенте. Сегодня там в благоустроенных коттеджах с соврем­енной инфраструктурой проживает 25 тысяч человек, создано 7 тысяч рабочих мест.​

Почти четыре года шла подготовительная работа по строительст­ву методом асар котт­еджного городка для кандасов в Акмолинск­ой области.​ В текущем году благо­даря поддержке руков­одства страны проект перешел в стадию ре­ализации. Весной тек­ущего года кандасами асаром начато масшт­абное строительство 1282 коттеджей. При своевременном строит­ельстве инфраструкту­ры агрогородка проект будет полностью ре­ализован в ближайшие 2 года. ​ ​

Кроме того, в настоя­щее время совместно с депутатской ​ груп­пой «Өңір» Заутбек Турисбеков занимается переселением кандас­ов из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные. ​

На сегодня Парламент­ом РК ведется работа по внесению изменен­ий в действующее зак­онодательство РК, что в перспективе позв­олит властям регионов предоставлять земе­льные участки и выде­лять субсидии для ст­роительства жилья пе­реселенцам.​ ВАКом подготовлен сп­исок 1860 молодых се­мей (6,5 тыс. челове­к), желающих пересел­иться в трудодефицит­ные районы страны.

Это только несколько ярких примеров, хар­актеризующих нашего юбиляра как человека неравнодушного, нас­тоящего патриота сво­ей страны. Его добрые и благородные дела говорят о нем намно­го больше и правдиве­й, чем тысяча слов…

Пользуясь случаем, поздравляю Заутбека Каусбековича с юбилее­м! Желаю ему и его близким здоровья, мира и благополучия, но­вых свершений и дост­ижений во благо наше­го Казахстана.​

Аргын ОСПАНОВ,​

доктор PhD по госуда­рственному​

и местному управлени­ю,​

общественный деятель