Чиновникам Казахстана могут разрешить иметь дополнительный заработок.

Однако, бизнесом им заниматься категорически нельзя. В агентстве по делам государственной службы привели пример, что сотрудники могут подрабатывать в свободное время таксистами. Пока такой нормы в законе официально нет.

«На сегодня такой нормы у нас нет, но мы думаем о дальнейшем внесении такой нормы в закон. Почему бы им не подрабатывать? Можно конечно. Если им нужны дополнительные средства на содержание своей семьи, то например после работы госслужащие могут подрабатывать таксистами«,- рассказывает председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова.

По закону чиновники могут подрабатывать, если эта работа связана с преподаванием, наукой или иной творческой деятельностью. А на будущие поправки мнения шымкентцев разделяются. Если некоторые поддерживают закон, то другие его считают вовсе не нужным.

«На госслужбе очень маленькая зарплата, подработка обязательно нужна»,— говорит жительница г. Шымкента.

«Я думаю, почему бы и нет, если у них есть свободное время«,- рассказывает житель г. Шымкента.

«У госслужащих своя, у таксистов своя работа«,- говорит жительница г. Шымкента.

«Я считаю что у госслужащих итак высокая зарплата и такая подработка им не нужна», — рассказывает житель г. Шымкента.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев говорил, что госслужба перестала быть конкурентоспособным работодателем и сотрудники могут заработать больше в другой сфере.

Коркем Усибалиева