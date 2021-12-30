11 млн собрали неравнодушные казахстанцы в течение 5 дней. 6-летней Айару Кадир теперь предстоит операция по трансплантации почек в Турции, сообщает OTYRAR.

Желанный подарок на новый год, избавление от почечной недостаточности, получила 6 летняя Айару Кадир.

Девочке из Шымкента срочно требовалась перекрестная операция по пересадке почек. Сбор на необходимую сумму был открыт 21 декабря, и всего за 5 дней неравнодушные казахстанцы собрали на лечение 11 млн тенге. Девочку на трансплантацию почек ждали турецкие врачи. И вот наконец, находясь в Турции, Айару с мамой готовятся к предстоящей операции.

«Айару в Турции лучше, ей нормализовали давление, тут ей прописали турецкие таблетки. 31 декабря в 9 утра нам назначили операцию. За границей сказали, что Айару подойдет моя почка, можно обойтись без перекрестного донорства. Как прилетели в Турцию, мы оба прошли генетический анализ, результаты показали, что летального исхода не будет, если я отдам свою почку Айару. Также донору в Турции 47 лет, а мне 32, чем моложе человек, тем лучше сказали турецкие доктора», — рассказывает Макпал Алтынбекова, мама Айару Кадир.

Айару полностью осознает и чувствует какую сложную операцию ей сделают, рассказывает Макпал. Малышка даже говорит своей маме, что будет ухаживать за ней после того, как она отдаст ей свою почку. Пока маленькая девочка мечтает увидеть море в Турции своими глазами и искупаться, мама же обещает исполнить ее мечту!

«Хочу поблагодарить всех казахстанцев, за то, что помогли собрать деньги за столь короткий срок. Отдельная благодарность журналистам, которые оказали информационную поддержку. Самая большая сумма, которую мне за раз скинули – 100 000 тенге. У нас есть девиз «в Новый год начнем новую жизнь». Я невероятно рада, еще раз всем огромное спасибо», — рассказывает Макпал Алтынбекова, мама Айару Кадир.

После операции под наблюдением врачей Айару будет находиться неделю. Турецкие доктора советуют семье остаться на реабилитацию сроком в 3 месяца. Поэтому, Макпал пока сбор не закрыла и надеется на помощь неравнодушных!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Kaspi bank: 4400 4301 6167 3022, 8-747-120-58-89 — Макпал Алтынбекова

Народный банк: 4390 8722 0552 8195 — Макпал Алтынбекова

Контактный телефон:: 8 747 12

Коркем Усибалиева