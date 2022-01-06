Турецкие врачи спасли жизнь 6-летней Айару Кадир из Шымкента. Девочка с рождения страдала от почечной недостаточности.

31 декабря 2021 года Айару сделали операцию по трансплантации почки. Напомним, ранее малышке средства на операцию — 11 млн тенге собрали казахстанцы. Своим органом поделилась мама Айару — Макпал Алтынбекова. Ребенка оперировали около 6 часов. Сейчас Айару и Макпал чувствуют себя отлично!

«У Айару убрали одну почку, а у меня взяли левую почку. Сначала оперировали меня, потом мою дочь. Ее успешно прооперировали, сама Айару очень рада транплантации. Врачи решили убрать ее одну почку, потому что, моя бы попросту не поместилась бы. Меня медики об этом заранее предупредили, я согласилась. После операции у меня ничего не болит, а у Айару хорошие анализы, но есть некоторые осложнения. По словам медиков, это так и должно быть. Сегодня уберут стент из мочевого пузыря. Еще раз благодарю казахстанцев за помощь», — рассказывает Макпал Алтынбекова, мама Айару Кадир.

Макпал все собранные деньги потратила на операцию. Сейчас реабилитация идет полным ходом, женщина дополнительно на 300.000 тенге приобрела лекарственные средства. В Турции Айару мечтает искупаться в море, а по приезду в Казахстан пойти в школу, как и все здоровые дети!

Коркем Усибалиева