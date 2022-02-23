Счастливые перемены: Айару вернулась в Шымкент после пересадки почки

Айару Кадир вернулась в Шымкент после операции в Турции.

Девочка с рождения страдала почечной недостаточностью. Под наблюдением заграничных врачей ребенок был больше двух месяцев. Деньги на операцию собирали все казахстанцы, передает OTYRAR.

Свою радость Макпал Алтынбекова спешит разделить с теми, кто не остался равнодушным к судьбе её дочери. Операция по пересадке почки Айару Кадир в Турции прошла успешно. Донором стала мама девочки. После двух месяцев в заграничной больнице, врачи разрешили вернуться в родной Шымкент.

«Изначально мы поехали в Турцию для перекрёстного донорства, за границей мне сказали, что я сама могу стать донором для Айару. Это был более безопасный вариант, так как я ее мама. В Казахстане не разрешали пересадку почки, из-за моего лишнего веса. До операции моя дочь не могла даже ходить, сейчас улыбается и ест всё, что хочет! Теперь Айару сможет жить как обычные дети! Мы даже не заметили, что нам сделали операцию, чувствуем себя отлично«,- рассказывает Макпал Алтынбекова.

Маленькая пациентка оказалась на редкость с сильным характером: Айару не только ни разу не заплакала, но и поддерживала маму после операции. Сейчас девочка пьет по 12 таблеток в день. Турецкие доктора контролируют процесс реабилитации. Макпал говорит, жизнь для них началась с чистого листа и всё благодаря людям с большим сердцем.

«Искренне благодарю всех казахстанцев, которые спасли жизнь моей девочки, собрав за 5 дней 11 миллионов тенге. Отдельная благодарность общественникам Айжамал и Махаббат, которые отправляли нам деньги на постоянной основе. Когда я была в Турции покупала на эти деньги таблетки для Айару. Также спасибо всем корреспондентам, которые оказали информационную поддержку. Хороших людей очень много, все это случилось благодаря неравнодушным людям»,— говорит Макпал.

Мама хочет отдать Айару на балет, говорит после операции она стала гибкой. Сама девочка мечтает покорить Лондон и стать врачом, чтобы мама ей гордилась!

«Я хочу стать врачом, буду лечить людей и давать им нужные таблетки«,- говорит Айару.

В «новой жизни» Айару теперь нет места гемодиализу! Макпал отдает аппарат тем, кто сейчас в нём остро нуждается.

«В свое время мне гемодиализ бесплатно дали волонтеры. Теперь я отдаю ее семье из Кентау! Уже завтра гемодиализ заберут новые владельцы«,- делится мама Айару Кадир.

Несмотря на стабильное самочувствие Айару, семья все еще нуждается в деньгах! Женщина получает пособие по уходу за ребенком — 100 тысяч тенге. Шестьдесят из них она отдаёт за съемное жилье. Безработной матери-одиночке не по карману дорогие лекарства. Поэтому, сбор средств еще не закрыт.

Реквизиты для помощи:

Каспи банк:

4400 4301 6167 3022, 8-747-120-58-89 — Макпал Алтынбекова

Народный банк:

4390 8722 0552 8195 — Макпал Алтынбекова

Контактный телефон:

8-747-120-58-89 — Макпал Алтынбекова