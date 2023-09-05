Более двухсот операций по пересадке почек провели в Шымкенте

О судьбе этой женщины можно снимать кино, шутят родственники. В свои 37 она практически не выходила из больницы, регулярное внепочечное очищения крови и страх за жизнь, теперь остались позади. Жительнице Шымкента второй шанс на жизнь подарила ее 33-летняя сестра, став донором почки. 205-ая трансплантация почки прошла успешно и пациентка готовиться к выписке.

— Операцию мне сделали 25 августа, донором стала моя младшая сестра 1990 года, она подошла по всем параметрам. Сейчас я себя хорошо чувствую и не завишу от гемодиализа. Спасибо всем врачам.

Операция в первой больнице Шымкента. Врачи провели пересадку на высоком уровне. Главный врач мегаполиса заверил, для лечения и проведений операций есть все, а самое главное есть мастера, которые могут вылечить больного.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента: «Это одна из побед наших коллег, врачи нашего города – это высококлассные специалисты в этой больницы, больницы №2, детской. В июле в центре сердца провели трансплантацию сердца – это очень большое достижение».

Врач-трансплантолог Рахимжан Умбетжанов вместе с коллегами проводил пересадку на протяжении 4 часов. По словам врача — пациентке повезло с донором, родная сестра пациентки отдала свою почку. Зачастую, бывает такое, что родственники из-за тканевой несовместимости и другим медицинским показателям не могут пожертвовать орган и тогда пациенты годами ждут своей очереди, есть и те, кто дождаться операции не может.

Рахимжан Умбетжанов, заведующий отделением гепатобилиарной хирургии и трансплантации ГКБ №1: «Многие пациенты в Шымкенте 1100 человек привязаны к гемодиализу и у них нет донора, если мы в Шымкенте будем развивать трупную трансплантацию, тогда у пациентов появиться шанс на жизнь. Весь мир занимается трупной трансплантацией».

С 2013 года в городской клинической больнице №1 проведено 205 операций по пересадке почек и 32 операции по трансплантации печени. Команда квалифицированных врачей регулярно обновляют свои знания и готовы проводить трупную трансплантацию.