Обратная связь. Погорельцы благодарят земляков за поддержку

Жительница микрорайона Курсай г. Шымкента Макпал Байтиева благодарит земляков за оказанную помощь.

«Мы понимаем сейчас не всем легко, все подорожало, но несмотря на это многие протянули руки помощи, пусть Аллах хранит их»,— говорит женщина.

Многодетная семья Туртаевых признательна всем неравнодушным людям, родственникам, соседям за поддержку.

Напомним, 2 февраля этого года семью Туртаевых настигла беда. Пожар произошел в их частном доме, где находились дети. Старший из пятерых детей учится в пятом классе, младшему всего полтора года. К счастью, трагедии удалось избежать. Из дома, охваченного огнем, детей вытащил сосед. Родителей дома не было. В этот день глава семейства находился в Астане (работает на стройке), а жена была на работе (работает в одном из детских садов в Шымкенте).

В данное время отец семейства Азамат Туртаев начал ремонт. Ему помогают родственники и соседи. Макпал при разговоре отметила, до сих пор приходят люди, приносят продукты и теплые вещи.

В ходе подготовки материала к нам в редакцию позвонила директор средней школы №41 Айна Аблаевна, она заверила, что коллектив обязательно поддержит семью. И таких звонков много. Радует, что люди не остаются в стороне, стараются помочь, чем могут.

Глава семейства настроен оптимистично, думает завершить ремонт к Наурызу. Было бы здорово, если бы перечисленных денег на KASPI.KZ семье Туратевых хватило купить деткам кровати и все необходимые вещи.

Реквизиты для сбора пожертвований:

тел. 8 707 324 65 33

KASPI.KZ: +7 707 324 65 33 МАКПАЛ Б.