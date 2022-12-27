О неблагополучной ситуации по КВИ заявили санэпидемиологи Шымкента

Похоже, что попрощаться с коронавирусом пока что не удастся. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщают о неблагополучной ситуации в южном мегаполисе.

Как рассказали специалисты, последняя неделя по сравнению с предыдущей отличается увеличением количества инфицированных.

«За последнюю неделю (19.12.-25.12.) в сравнении с предыдущей недели (12.12.-18.12.) отмечается рост заболеваемости на 8 случаев», -сообщили в ведомстве.

Основными причинами заражения специалисты называют нарушение элементарных правил горожанами — это частое посещение массовых мест скопления, отказ от масок и антисептических средств, проведение застольев и мероприятий. Только по данным на 26 декабря

«С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания за сутки на 26 декабря проведено 56 исследований, из них положительных -10. На сегоднящний день 76 действующих очагов: домашних очагов –72, очагов среди организованных коллективов — 4»,- отметили в ДСЭК.

Вирус нередко поражает детей. К примеру, если с января месяца текущего года в Шымкенте зарегистрировано 9662 случая заражения, из них 2351 приходится на детей до 18 лет и 768 фактов инфицирования-среди детей до 1 года.

Итак, санэпидемиологи советуют шымкентцам воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику, где сейчас ежедневно регистрируют миллионы инфицированных. А по приезду из неблагополучных стран не выходить из дома, измерять температуру тела в течение 10 дней, и в случае появления симптомов вызывать скорую помощь.

В преддверии Новогоднего праздника рекомендуются следующие меры безопасности:

— не посещать места скопления людей, если идете, то необходимо надевать маски;

— необходимо соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, особенно после кашля и чихания;

— стараться избегать прикосновения руками глаз, носа, лица и носить маски в общественном транспорте;

— во время кашля, чихания использовать салфетки для прикрытия рта и носа, после чего утилизировать их в мусор и тщательно вымыть руки;

— перед употреблением нужно обязательно мыть овощи и фрукты;

— сбалансированное питание, занятие физической культурой, а также полноценный восьмичасовой сон помогут поддерживать иммунную систему вашего организма в хорошем состоянии.

Кроме того, специалисты напоминают, что самой главной и эффективной профилактикой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация.