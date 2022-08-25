В Шымкенте в 5 раз увеличилось количество заболевших КВИ

За прошедшие сутки в южном мегаполисе зафиксировали 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает OTYRAR.

Это в 5 раз больше, чем днем ранее. Среди них с симптомами – 7 человек, без симптомов – трое. Ровно половина из заболевших- дети. Об эпидемиологической ситуации в Шымкенте рассказали в Депатаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

«За период с 1 января по 24 августа 2022 года зарегистрировано 9251 случаев заражения COVID-19, в том числе с симптомами – 6006, без симптомов – 3245 случаев.

На сегодняшний день действующих очагов – 97: домашних очагов – 91, очагов среди организованных коллективов – 6. С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 288 исследований, из них положительных – 10″, — сообщили в ведомстве.

Что касается темпов вакцинации, за сутки в городе вакцинировано 74 человека ( I компонентом – 42, II компонентом — 32). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 604281 человек, из них 595666 получили два компонента вакцины.