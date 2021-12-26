По сообщению Казгидрометцентра в Шымкенте ночью 27 декабря 2021 года ожидаются туман, гололед.
Напоминаем рекомендации, которые помогут благополучно достичь пункта назначения, если вы попали в туманную область:
Старайтесь придерживаться правой стороны дороги;
Включая передние фары, используйте ближний свет;
Включайте стеклоочистители во избежание скопления конденсата;
Держите окно приоткрытым, чтобы слышать насколько далеко от вас находятся другие автомобили;
Максимально снизьте скорость, строго запрещаются обгоны;
Для уточнения наличия впереди транспорта используйте звуковой и(или) световой сигнал;
При видимой дорожной разметке займите центральное положение;
Замените автошины с летних на зимние.
Автомобиль в гололед может стать совершенно неуправляемым для любого водителя. Поэтому полицейские города настоятельно советуют быть предельно осторожными за рулем.
Напомним, только с начала года 64 человека погибли, еще 323 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП на дорогах Шымкента.