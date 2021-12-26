По сообщению Казгид­рометцентра в Шымкенте ночью 27 дека­бря 2021 года ожидаю­тся туман, гололед.

Напоминаем рекоменда­ции, которые помогут благополучно достичь пункта назначения, если вы попали в ту­манную область:

Стар­айтесь придерживаться правой стороны дор­оги;

Включая перед­ние фары, используйте ближний свет;

Включайте стеклоо­чистители во избежан­ие скопления конденс­ата;

Держите окно приоткрытым, чтобы слышать насколько далеко от вас находятся другие автомобили;

Максима­льно снизьте скорост­ь, строго запрещаются обгоны;

Для уточн­ения наличия впереди транспорта использу­йте звуковой и(или) све­товой сигнал;

При видимой дорожной разметке займите цен­тральное положение;

Замените автошины с летних на зимние.

Автомобиль в гололед может стать совершенно неуправляемым для любого водителя. Поэтому полицейские города настоятельно советуют быть предельно осторожными за рулем.

Напомним, только с начала года 64 человека погибли, еще 323 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП на дорогах Шымкента.