В Туркестанской области мужчина подделывал популярную алкогольную продукцию, как «Синяя гора», «Кызылжар», «Кулан».

Этот факт выявили в агенстве по финансовому мониторингу. У М.Мейрбекова был целый подпольный цех по производству суррогата. Фейковый алкоголь мужчина незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях. Продавал его в Сарыагашском и Келесском районах. Нарушителя осудили к одному году ограничения свободы.

«В ходе обыска изъято 930 УКМ, 2647 бутылок водки различных марок объемом 0,5 литров, 200 литров спиртосодержащей жидкости, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции. Информации о пострадавших от алкогольного суррогата не имеется«,- рассказывает Алимжан Сартбай, руководитель управления ДЭР Туркестанской области.

Коркем Усибалиева