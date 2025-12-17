В Шымкенте уничтожена партия контрафактных газированных напитков

В одном из супермаркетов Шымкента выявлено 140 единиц газированных напитков под товарным знаком «Натахтари».

По официальному заявлению правообладателя установлено, что изъятая продукция является контрафактной, не производилась оригинальной компанией и представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни потребителей.

По итогам проверки суд признал виновным предпринимателя в совершении административного правонарушения.

Ему назначен административный штраф в размере 82 572 тенге.

В соответствии с судебным постановлением изъятая контрафактная продукция в количестве 140 единиц, общей стоимостью 84 000 тенге, была конфискована и полностью уничтожена.