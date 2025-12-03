«3в1 MacCoffee» производили в антисанитарных условиях в Шымкенте

Сотрудники департамента юстиции выявили цех по производству поддельного кофе.

Этот сорт считается одним из недорогих и популярных в Шымкенте. Контрафакт изготавливали в антисанитарных условиях, без соблюдения норм и разрешений правообладателя.

На полу в антисанитарных условиях в Шымкенте производили любимый многими «3 в 1 MacCoffee». Цех по производству поддельного напитка располагался в одном из городских складов. Подделку изготавливали буквально «на коленке», пересыпая порошок вручную в пакетики и запаивая их специальной машинкой. Состав инградиентов неизвестен.

«В ходе проверки было выявлено более 4 тысяч единиц контрафактной продукции с использованием товарного знака маккофе. Также был выявлен термошов, они на месте фасовали данную продукцию и реализовали под брендом маккофе. Товар производился без соблюдения саннорм и без разрешения правообладателя», — говорит Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента.

По данному факту возбуждено административное дело, материалы переданы в суд. Контрафактная продукция подлежит уничтожению. Хотя случаи подделки MacCoffee фиксировались ранее, это первый случай, когда кофе производили непосредственно в Шымкенте.

«Больше всего подделываются пищевые продукты, масло мы изъяли 10 тонн, спиртные изделия, кофе, также зубные щетки, пасты порошки, автозапчасти. А также одежду много подделывают на сегодняшний день», — говорит Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента.

Контрафактная продукция уничтожается, а виновные привлекаются к ответственности. Специалисты рекомендуют обращать внимание в первую очередь на цену, контрафакт зачастую значительно дешевле оригинала, а также на упаковку и качество продукта. В случае сомнений следует обращаться к правообладателю или в департамент юстиции.