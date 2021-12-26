Счастье по гороскопу

Собираясь взяться за новогоднюю статью, я вдруг обнаружила, что писать мне, собственно, нечего. И без меня уже все сказано.
На любой информационной платформе читатель может узнать: какой впереди год ожидается, под знаком какого тотемного животного он пройдет, какой наряд и какого цвета надо надеть в праздничную ночь, а также какими блюдами надо загрузить стол и в то же время не перегрузить свой кишечный тракт до желудочных колик. Словом, новогодних советов сейчас хоть пруд пруди…
Веселится и ликует весь народ
Решила поинтересоваться и такой информацией, как Новый год празднуют в других странах мира? Поверьте, ничего особо интересного! Разве что пресловутый Дед Мороз у всех, понятно, называется по-разному, да въезжает он в людские пределы на разном «транспорте». Не только на благородных оленях, у некоторых народов – на ослах и козлищах. Ну это как кому удобнее.
По-прежнему поражают своей расточительностью темпераментные итальянцы.
Ведь – подумать только! – они и сейчас под Новый год продолжают выбрасывать старую мебель прямо на улицу, да и бытовую технику в придачу. И это при том, что Италия стоит в Евросоюзе на последних строках с конца – по степени своего экономического неблагополучия. А они швыряются мебелью до сих пор – вот где зарыты остатки былого древнеримского самосознания!
Но во всех этих поведенческих различиях во встрече Нового года я разглядела и несомненное сходство. Все страны и народы любят этот праздник со страшной эмоциональной силой, и все, как один, предаются в этот день безудержному и неистовому веселью! То есть не просто выражают тихую и светлую радость, а именно – громогласно изъявляют свои чувства, выражаемые в криках, воплях, шумовых эффектах и огненных фейерверках.
Это объясняется древней традицией, восходящей ко временам язычества: мол, чем громче ты шумишь, тем сильнее и дальше отгоняешь злых духов… Да что там объяснять, и у нас так же. Вспомните, что творится за окнами в 12 часов сакральной новогодней ночи. Раздается такое мощное «Ура-а-а!!!», и такие оглушительные «артиллерийские» залпы хлопушек, тут не только нечистая сила сбежит – архангелы содрогнутся.
Я только однажды в жизни встретила человека, который во время всеобщего ора и ликования молча сидел за столом и печально глядел в тарелку. «Что случилось? – бестактно спросила я. – Вам плохо?» – «А чему радоваться, – ответил он. – Еще один год остался позади, еще одним годом стало меньше. Время утекает сквозь пальцы». Тот человек был поэт по жизни и философ по мировосприятию. Но не будем о грустном…
В поисках темы
И все-таки отсутствие доминирующей темы для статьи изрядно меня угнетало. Я решила позвонить своей новой греческой подруге. Спросить, что у них там в Греции делается накануне предстоящего Нового года? Конечно, я предварительно начиталась в интернете, что в Греции «на новогоднем столе обязательно должен быть пирог святого Василия. Внутрь этого пирога запекают монетку». Разрезая это хлебоизделие, «первый кусок сохраняют для того же Василия, второй кусок – для дома, а третий – самому старшему члену семьи. И далее «не очень большой кусочек, по преданию, принадлежит чайнику (?), и еще один кусок, довольно приличного размера, оставляется бедным. Оставшаяся часть праздничного пирога уже делится между всеми присутствующими. И человек, нашедший запеченную монетку, будет самым счастливым в новом году».
Вот я и спросила Марию: так это или не так? Что-то уж слишком сложновата схема разрезания… И какой же по величине должен быть этот пирог, чтобы разделить его на такое количество частей: и святому, и чайнику, и старейшине, и бедным да еще и всем гостям и домочадцам.
Я была уверена, что подруга ответит мне подробно, в развернутой форме. И не ошиблась. «Да, есть такое дело – пирог этот, украшенный ягодами и орехами, называется «василопита». Ну чтобы его так дербанить на мелкие части… нет, что-то они привирают. Мы, например, делим на три – Иисусу Христу, своему дому и сидящим за столом, – поведала подруга. – А монетку в основном закладываем не настоящую, иногда сделанную из блестящей фольги. А то ведь так можно с разбегу и зубы сломать…
А вообще у нас более важным праздником считается Рождество, которое отмечаем вместе с остальной Европой 25 декабря. То есть уже очень скоро. С чем вас и поздравляю».
Но главная информация от Марии – куда более занятная – ждала меня впереди. Как-то незаметно разговор перешел на восточный (китайский) гороскоп: «Наступающий год будет проходить под знаком Тигра. Хочешь, я предскажу, каким он будет для вас лично? Вы кто там по восточному календарю? Знаете, а я в этот календарь верю безоговорочно. Сейчас расскажу одну историю».
Если честно, то за довольно короткое время нашего личного знакомства, я имела возможность убедиться, что эта Мария легковерна до крайности. Мне показалось, что она верит во все имеющиеся в мире гадания: на кофейной гуще, бобах и картах, на зеркалах, свечах и по ладони. Но рассказ выслушать пожелала и не пожалела. И, словно услышав мои мысли, собеседница продолжала: «Впрочем, в гороскоп по знакам зодиака я тоже верю, но восточный мне как-то ближе. Может, потому, что я очень люблю животных.
А, как известно, каждый год китайского календаря имеет своего животного-покровителя. Всего их 12 – по числу тех особей, которые присутствовали при вознесении Будды на небеса. Вот я, к примеру, родилась в год Собаки. Очень подходит ко мне: я такая же верная и привязчивая к людям.
Счастье по гороскопу
И еще я прочитала, что для человека счастливым бывает тот год, под знаком которого он родился. Ну, допустим, для меня удачным обязательно будет каждый год Собаки, для родившихся «лошадей» – год Лошади, и так далее. Только здесь надо соблюдать одно правило: как можно щедрее задобрить своего животного знаками любви и внимания. Вот мне, по идее, надо было принести какую-нибудь жертву какой-нибудь собаке. И случай представился.
Пять лет назад наступил мой «собачий» год. А до этого была совершенно кошмарная череда бед и несчастий. У меня признали серьезную болезнь, но это пустяки – у мужа обнаружили опухоль головного мозга. В стране кризис, работы нет, все льготы и выплаты нам сократили, на что лечиться и как жить, я вообще не представляла. Ну и вот, повторяю, наступил год Собаки, то есть, по предсказаниям, для меня счастливый год. А чем было задобрить свой знак? Для начала я решила наконец завести собаку. Всегда хотела, и дети хотели, но муж был решительно против. Его в раннем детстве очень сильно собака покусала, почти загрызла, с тех пор у него перед псами какой-то был утробный страх, отвращение.
В общем, мужа мы уговорили. Сказали, что возьмем самую смирную, небольшую, безобидную. Показали картинки разных пород, он долго выбирал и остановился на эрдельтерьере. Говорит, «на барашка похож». Дальше был вопрос техники. У нас в Греции есть много способов подобрать себе домашнюю живность. Через объявления на специальных «животных» сайтах, через приюты для бездомных собак, которые тоже вывешивают данные о своих питомцах. Но меня сразу предупредили: с приютами не связывайся. Да, там, конечно, тебе подберут здоровую и, главное, привитую собаку, но потом ты от них никогда не отделаешься. Будут регулярно приходить к тебе целые комиссии с проверкой: в каких условиях содержится собака, не испытывает ли домашнего насилия, чем питается, регулярно ли выгуливается. И все в таком же роде. Это вроде органов опеки, когда у родителей, если что-то не в порядке, могут и детей отнять, и родительских прав лишить.
В общем, от услуг приютов я отказалась – зачем мне потом этот геморрой? – и стала изучать объявления на сайтах. Задача моя еще осложнялась и тем, что я поставила себе конкретную задачу: непременно взять щенка, что называется, «с трудной судьбой». Подобрать бездомного, пусть больного, а потом вылечить, выходить, спасти. Уж если и приносить жертву своему собачьему тотему, то на полную катушку!
Свою собаку я искала долго. То мне предлагали вполне здоровых и счастливых эрдельтерьерчиков, то больных и несчастных щенков бультерьера, то есть из той бойцовской породы, что некогда чуть не лишила жизни моего благоверного. И, наконец, свершилось. Со мной созвонилась женщина и сказала, что сейчас у нее находится «на передержке» молодой эрдельчик, которого недавно сбила машина. Нет, необходимую ветеринарную помощь он получил сразу, но до сих пор хромает, точнее, ходит на трех лапах: «Мы ждали, когда он встанет на ноги и уже хотели отдать его в приют, хотя и жалко было. Все тянули время, а тут увидели ваше объявление. Счастлив его собачий бог!».
Собаку мы назвали Ричардом, Риком в обиходе, и все сразу его полюбили. Лапу довели до полного выздоровления, у него поначалу перелом неправильно сросся. И знаете что? В наступившем году у нас в семье действительно закончилась черная полоса. Мужу сделали бесплатную операцию по государственной квоте, она прошла удачно, хотя поначалу прогноз давали неутешительный… Я вдруг нашла стабильную работу в гостинице. Дочь вышла замуж, хотя ее избранник мурыжил ее с замужеством целых шесть лет. Полюбил Рика и муж, когда-то рьяный собаконенавистник. Мало того, первые месяцы после операции именно Рик «выгуливал» его рядом с домом. И мы были спокойны: раз он вышел гулять с собакой, можно не волноваться, все будет хорошо! Вот и не верь теперь гороскопам…»
Выслушав этот взволнованный монолог, я все же осторожно спросила: «Ну а как быть с наступающим годом Тигра? Причем, как пишут, «черного и водяного». Тигра же, даже больного, в своей квартире не разместишь?» Мария думала недолго: «Было бы желание, а выход всегда можно найти. Ну, например, сейчас много разных фондов по защите животных. Есть, по-моему, и фонд защиты уссурийских тигров. Так что вложите в него сколько не жалко – и будет вам счастье!»
Елена ЛЕТЯГИНА