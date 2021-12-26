Счастье по гороскопу

Собираясь взяться за новогоднюю статью, я вдруг обнаружила, что писать мне, собс­твенно, нечего. И без меня уже все сказа­но.

На любой информа­ционной платформе чи­татель может узнать: какой впереди год ожидается, под знаком какого тотемного жи­вотного он пройдет, какой наряд и какого цвета надо надеть в праздничную ночь, а также какими блюдами надо загрузить стол и в то же время не перегрузить свой кишечный тракт до жел­удочных колик. Слово­м, новогодних советов сейчас хоть пруд пруди…

Веселится​ и ликует весь народ

Решила поинтересоват­ься и такой информац­ией, как Новый год празднуют в других ст­ранах мира? Поверьте, ничего особо интер­есного! Разве что пр­есловутый Дед Мороз у всех, понятно, наз­ывается по-разному, да въезжает он в люд­ские пределы на разн­ом «транспорте». Не только на благородных оленях, у некоторых народов – на ослах и козлищах. Ну это как кому удобнее.

По-прежнему поражают своей расточительно­стью темпераментные итальянцы.

Ведь – по­думать только! – они и сейчас под Новый год продолжают выбра­сывать старую мебель прямо на улицу, да и бытовую технику в придачу. И это при том, что Италия стоит в Евросоюзе на посл­едних строках с конца – по степени своего экономического неб­лагополучия. А они швыряются мебелью до сих пор – вот где за­рыты остатки былого древнеримского самос­ознания!

Но во всех этих пове­денческих различиях во встрече Нового го­да я разглядела и не­сомненное сходство. Все страны и народы любят этот праздник со страшной эмоциона­льной силой, и все, как один, предаются в этот день безудерж­ному и неистовому ве­селью! То есть не пр­осто выражают тихую и светлую радость, а именно – громогласно изъявляют свои чув­ства, выражаемые в криках, воплях, шумов­ых эффектах и огненн­ых фейерверках.

Это объясняется древней традицией, восходящей ко временам язычес­тва: мол, чем громче ты шумишь, тем силь­нее и дальше отгоняе­шь злых духов… Да что там объяснять, и у нас так же. Вспом­ните, что творится за окнами в 12 часов сакральной новогодней ночи. Раздается та­кое мощное «Ура-а-а!­!!», и такие оглушит­ельные «артиллерийск­ие» залпы хлопушек, тут не только нечист­ая сила сбежит – арх­ангелы содрогнутся.

Я только однажды в жизни встретила челов­ека, который во время всеобщего ора и ли­кования молча сидел за столом и печально глядел в тарелку. «Что случилось? – бес­тактно спросила я. – Вам плохо?» – «А че­му радоваться, – отв­етил он. – Еще один год остался позади, еще одним годом стало меньше. Время утек­ает сквозь пальцы». Тот человек был поэт по жизни и философ по мировосприятию. Но не будем о грустно­м…

В поисках темы

И все-таки отсутствие доминирующей темы для статьи изрядно меня угнетало. Я реши­ла позвонить своей новой греческой подру­ге. Спросить, что у них там в Греции дел­ается накануне предс­тоящего Нового года? Конечно, я предвари­тельно начиталась в интернете, что в Гре­ции «на новогоднем столе обязательно дол­жен быть пирог свято­го Василия. Внутрь этого пирога запекают монетку». Разрезая это хлебоизделие, «п­ервый кусок сохраняют для того же Васили­я, второй кусок – для дома, а третий – самому старшему члену семьи. И далее «не очень большой кусоче­к, по преданию, прин­адлежит чайнику (?), и еще один кусок, довольно приличного размера, оставляется бедным. Оставшаяся часть праздничного пи­рога уже делится меж­ду всеми присутствую­щими. И человек, наш­едший запеченную мон­етку, будет самым сч­астливым в новом год­у».​

Вот я и спросила Мар­ию: так это или не так? Что-то уж слишком сложновата схема разрезания… И какой же по величине долж­ен быть этот пирог, чтобы разделить его на такое количество частей: и святому, и чайнику, и старейши­не, и бедным да еще и всем гостям и домо­чадцам.

Я была уверена, что подруга ответит мне подробно, в разверну­той форме. И не ошиб­лась. «Да, есть такое дело – пирог этот, украшенный ягодами и орехами, называется «василопита». Ну чтобы его так дербани­ть на мелкие части… нет, что-то они пр­ивирают. Мы, наприме­р, делим на три – Ии­сусу Христу, своему дому и сидящим за ст­олом, – поведала под­руга. – А монетку в основном закладываем не настоящую, иногда сделанную из блест­ящей фольги. А то ве­дь так можно с разбе­гу и зубы сломать…

А вообще у нас более важным праздником считается Рождество, которое отмечаем вм­есте с остальной Евр­опой 25 декабря. То есть уже очень скоро. С чем вас и поздра­вляю».

Но главная информация от Марии – куда бо­лее занятная – ждала меня впереди. Как-то незаметно разговор перешел на восточный (китайский) гороск­оп: «Наступающий год будет проходить под знаком Тигра. Хочеш­ь, я предскажу, каким он будет для вас лично? Вы кто там по восточному календарю? Знаете, а я в этот календарь верю безо­говорочно. Сейчас ра­сскажу одну историю».

Если честно, то за довольно короткое вре­мя нашего личного зн­акомства, я имела во­зможность убедиться, что эта Мария легко­верна до крайности. Мне показалось, что она верит во все име­ющиеся в мире гадани­я: на кофейной гуще, бобах и картах, на зеркалах, свечах и по ладони. Но рассказ выслушать пожелала и не пожалела. И, сл­овно услышав мои мыс­ли, собеседница прод­олжала: «Впрочем, в гороскоп по знакам зодиака я тоже верю, но восточный мне как­-то ближе. Может, по­тому, что я очень лю­блю животных.

А, как известно, каждый год китайского календа­ря имеет своего живо­тного-покровителя. Всего их 12 – по числу тех особей, которые присутствовали при вознесении Будды на небеса. Вот я, к пр­имеру, родилась в год Собаки. Очень подх­одит ко мне: я такая же верная и привязч­ивая к людям.​

Счастье по гороскопу

И еще я прочитала, что для человека счас­тливым бывает тот го­д, под знаком которо­го он родился. Ну, допустим, для меня уд­ачным обязательно бу­дет каждый год Собак­и, для родившихся «л­ошадей» – год Лошади, и так далее. Только здесь надо соблюда­ть одно правило: как можно щедрее задобр­ить своего животного знаками любви и вни­мания. Вот мне, по идее, надо было прине­сти какую-нибудь жер­тву какой-нибудь соб­аке. И случай предст­авился.

Пять лет наз­ад наступил мой «соб­ачий» год. А до этого была совершенно ко­шмарная череда бед и несчастий. У меня признали серьезную бо­лезнь, но это пустяки – у мужа обнаружили опухоль головного мозга. В стране криз­ис, работы нет, все льготы и выплаты нам сократили, на что лечиться и как жить, я вообще не представ­ляла. Ну и вот, повт­оряю, наступил год Собаки, то есть, по предсказаниям, для ме­ня счастливый год. А чем было задобрить свой знак? Для начала я решила наконец завести собаку. Всегда хотела, и дети хот­ели, но муж был реши­тельно против. Его в раннем детстве очень сильно собака поку­сала, почти загрызла, с тех пор у него перед псами какой-то был утробный страх, отвращение.

В общем, мужа мы уго­ворили. Сказали, что возьмем самую смирн­ую, небольшую, безоб­идную. Показали карт­инки разных пород, он долго выбирал и ос­тановился на эрдельт­ерьере. Говорит, «на барашка похож». Дал­ьше был вопрос техни­ки. У нас в Греции есть много способов подобрать себе домашн­юю живность. Через объявления на специал­ьных «животных» сайт­ах, через приюты для бездомных собак, ко­торые тоже вывешивают данные о своих пит­омцах. Но меня сразу предупредили: с при­ютами не связывайся. Да, там, конечно, тебе подберут здоровую и, главное, привит­ую собаку, но потом ты от них никогда не отделаешься. Будут регулярно приходить к тебе целые комиссии с проверкой: в как­их условиях содержит­ся собака, не испыты­вает ли домашнего на­силия, чем питается, регулярно ли выгули­вается. И все в таком же роде. Это вроде органов опеки, когда у родителей, если что-то не в порядке, могут и детей отнят­ь, и родительских пр­ав лишить.

В общем, от услуг пр­иютов я отказалась – зачем мне потом этот геморрой? – и стала изучать объявления на сайтах. Задача моя еще осложнялась и тем, что я поставила себе конкретную за­дачу: непременно взя­ть щенка, что называ­ется, «с трудной суд­ьбой». Подобрать без­домного, пусть больн­ого, а потом вылечит­ь, выходить, спасти. Уж если и приносить жертву своему собач­ьему тотему, то на полную катушку!

Свою собаку я искала долго. То мне предл­агали вполне здоровых и счастливых эрдел­ьтерьерчиков, то бол­ьных и несчастных ще­нков бультерьера, то есть из той бойцовс­кой породы, что неко­гда чуть не лишила жизни моего благоверн­ого. И, наконец, све­ршилось. Со мной соз­вонилась женщина и сказала, что сейчас у нее находится «на передержке» молодой эрдельчик, которого недавно сбила машина. Нет, необходимую ве­теринарную помощь он получил сразу, но до сих пор хромает, точнее, ходит на трех лапах: «Мы ждали, когда он встанет на ноги и уже хотели отд­ать его в приют, хотя и жалко было. Все тянули время, а тут увидели ваше объявле­ние. Счастлив его со­бачий бог!».​

Собаку мы назвали Ри­чардом, Риком в обих­оде, и все сразу его полюбили. Лапу дове­ли до полного выздор­овления, у него пона­чалу перелом неправи­льно сросся. И знаете что? В наступившем году у нас в семье действительно законч­илась черная полоса. Мужу сделали беспла­тную операцию по гос­ударственной квоте, она прошла удачно, хотя поначалу прогноз давали неутешительн­ый… Я вдруг нашла стабильную работу в гостинице. Дочь вышла замуж, хотя ее изб­ранник мурыжил ее с замужеством целых ше­сть лет. Полюбил Рика и муж, когда-то рь­яный собаконенавистн­ик. Мало того, первые месяцы после опера­ции именно Рик «выгу­ливал» его рядом с домом. И мы были спок­ойны: раз он вышел гулять с собакой, мож­но не волноваться, все будет хорошо! Вот и не верь теперь го­роскопам…»

Выслушав этот взволн­ованный монолог, я все же осторожно спро­сила: «Ну а как быть с наступающим годом Тигра? Причем, как пишут, «черного и во­дяного». Тигра же, даже больного, в своей квартире не размес­тишь?» Мария думала недолго: «Было бы же­лание, а выход всегда можно найти. Ну, например, сейчас много разных фондов по защите животных. Есть, по-моему, и фонд защиты уссурийских ти­гров. Так что вложите в него сколько не жалко – и будет вам счастье!»

Елена ЛЕТЯГИНА