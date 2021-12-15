Ночью в 00:33 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на территории торгового ряда ТОО «Альянс» , расположенного по улице Жибек жолы Енбекшинского района.

По сообщению ДЧС г. Шымкента возгорание произошло в 2 бутиках, внутри которых находились сантехника и строительные материалы. Пожар был локализован в 00.50 и полностью ликвидирован в 01.30 ночи.

Общая площадь пожара составила 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причины и материальный ущерб выясняются.

На борьбу с огнем привлечены 32 сотрудника личного состава Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента, 7 ед.техники и бригада филиала Центра медицины катастроф.