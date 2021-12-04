Активизировались интернет-мошенники, которые создают копии сайтов Sulpak.
Будьте внимательны при проведениях оплаты или совершении покупки.
Перед тем как совершить операцию, проверяйте доменное имя в адресной строке:
Официальный сайт: www.sulpak.kz
Страница мошенников: www.sulpak-shop.shop Обратите внимание на адреса, по которым производится оплата:
payment.proccessinggmbth.ch/CNPConsumerWebsite
sulpak-shop.xyz/suppay
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В случае если вы совершили оплату на сайте мошенников, необходимо обратиться в свой банк.