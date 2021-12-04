Активизировались интернет-мошенники, которые создают копии сайтов Sulpak.

Будьте внимательны при проведениях оплаты или совершении покупки.

Перед тем как совершить операцию, проверяйте доменное имя в адресной строке:

Официальный сайт: www.sulpak.kz

Страница мошенников: www.sulpak-shop.shop Обратите внимание на адреса, по которым производится оплата:

payment.proccessinggmbth.ch/CNPConsumerWebsite

sulpak-shop.xyz/suppay



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В случае если вы совершили оплату на сайте мошенников, необходимо обратиться в свой банк.