Депутаты верхней палаты парламента одобрили в окончательном чтении поправки в законодательство, отменяющие применение смертной казни.

Документ отправили на подпись к президенту.

Напомним, в 2003 году Нурсултан Назарбаев ввел мораторий на смертную казнь, но с оговоркой, что государство оставляет за собой право использовать смертную казнь в военное время за совершение тяжких военных преступлений.

Однако осенью этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике нужно отменить высшую меру без каких-либо исключений.

Таким образом, после подписания нового законопроекта об отмене смертной казни, самым высшим наказанием в Казахстане станет пожизненное заключение.

«Принятие проекта закона свидетельствует о том, что Казахстан является государством, твердо соблюдающим международный пакт о гражданских и политических правах. Кроме того, страна будет входить в число 106 государств, которые отказались от смертной казни. Это решение является свидетельством прогресса страны на пути соблюдения прав человека», — сказал заместитель генпрокурора РК Асет Чиндалиев.

Кроме того, по словам Чиндалиева, Казахстан может не выдавать задержанных другим странам, если им грозит смертная казнь у себя в стране.