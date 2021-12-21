В Шымкенте вынесли приговор транснациональной организованной преступной группе, занимавшейся продажей девушек в Королевство Бахрейн.

Главного фигуранта дела и организатора преступления Саодат Азадову приговорили к 14 годам тюрьмы. 12 ее подельников, двое среди которых граждане России, получили различные сроки — от 1 до 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях средней и максимальной безопасности. Еще 3 подсудимых, проходивших по этому громкому делу, были освобождены от ответственности прямо в зале суда, в связи с примирением с потерпевшими.

Торговля людьми, торговля несовершеннолетними, создание транснациональной преступной группировки и это только малая часть громких статей. На скамье подсудимых в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента — 16 подсудимых. Двое из них граждане России.

Во главе преступной группировки стояла жительница Туркестанской области. Она узнала, что жители Бахрейна за деньги готовы приобрести молодых, в том числе несовершеннолетних девушек 16-17 лет для сексуальной эксплуатации. Сначала, в 2016 году, женщина попыталась переправить «живой товар» через границу сама, а затем нашла сообщников.

«Азадова стала подбирать среди знакомых своих участников в Шымкенте. Пообещав им вознаграждение за каждую отправленную в Бахрейн девушку, она распределила роли по обнаружению, вербовке, подготовке документов, укрывательству, транспортировке до места назначения молодых и несовершеннолетних девушек», — говорит Абсаттар Шахитдинов, председатель СМУС.

Жертвами преступной группировки стали сироты, девушки из специнтернатов и неблагополучных семей. При этом не все знали, чем именно они будут заниматься в Бахрейне — одним карты раскрывали сразу, другим обещали работу обслуживающего персонала или гувернантки. Но по приезду в Бахрейн, девушек запирали в отелях, отбирали у них паспорта и заставляли заниматься проституцией.

В итоге, преступникам удалось отправить в Бахрейн 36 казахстанок. За каждую из них они получали от 3 000$ до 5000$. Всего за время существования группировки они получили 149 000$ , это чуть больше 48 млн тенге.

Среди сообщников оказалась и мать главаря ОПГ. Ее роль была в пособничестве получения и передачи денежных средств, поступавших из Королевства Бахрейн за проданных девушек. Главную фигурантку дела приговорили к 14 годам лишения свободы. Еще четверых ее пособниц осудили на 12 лет, остальным дали от 11 до 1 года и трех месяцев. Троих подозреваемых отпустили из зала суда за примирением сторон.

По словам юриста общественной организации «Сана Сезiм», такую крупную транснациональную ОПГ накрывают впервые. Чаще всего сексуальной эксплуатации казахстанки подвергаются у себя на родине. При этом шансов выйти из этого порочного круга не много.

«Их привязывают — это может быть средства наркотического, психологического, физического насилия. Не прямого воздействия. Особенно хорошо это работает с женщинами, у которых есть дети. Им говорят, ты не увидишь ребенка, если кому то скажешь и все, женщина на крючке», — говорит Бехзод Тулаев, юрист ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм».

Всем женщинам, попавшим в сексуальное рабство требуется психологическая помощь. Пострадавших от рук ОПГ вернули домой. Сейчас они стараются начать жить заново и не вспоминать о случившемся.