Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Ойсыл-Қара», совершившего мошеннические действия.

Гражданин Н.Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.

Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллионов тенге.

Н.Кенегесов осужден к 3 годам.