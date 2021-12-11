6-летнюю Айару Кадир, ожидают в Турции для проведения трансплантации почек. На сборы осталась неделя, а сумма все еще не собрана.

6-летняя Айару Кадир считает дни до вылета в Турцию, там ее ожидают врачи. Маленькая девочка с рождения борется со страшным диагнозом — нефротический синдром и срочно нуждается в трансплантации почек. Несмотря на почечную недостаточность, Айару сильна духом и мечтает о лучшей жизни.

«После того как сделают пересадку почек, я хочу начать кушать мороженое, шоколадки и вообще все. Также хочу начать учиться в школе, ходить на танцы, художку, шахматы и спокойно гулять в парке. Написала Деду Морозу чтобы он принес мне куклу лол, а маме айфон. А в будущем мечтаю стать доктором или же официанткой», — говорит маленькая Айару Кадир.

Свою почку готова пожертвовать мама Айару, но операцию ребенку провести не могут, есть риск летального исхода. Поэтому малышка нуждается в перекрестном донорстве, когда можно обмениваться органами между живыми донорами, которые не являются родственниками.

«Хоть и по анализам, я могу отдать свою почку дочке, почка может отказать. Поэтому в Турции нас ожидает донор, у нас есть всего неделя, я их попросила подождать меня. Я отдам свою почку донору в Турции, а этот донор свою почку моей дочке. Только так можно ее спасти. Но мы не можем вылететь в Турцию, потому что мы еще не собрали достаточно средств»,- рассказывает Макпал Алтынбекова, мать девочки.

Операция в Турции стоит 25 000 долларов, это около 11 млн тенге. Пока Макпал Алтынбекова собрала только полтора миллиона. Сама женщина- мать одиночка, не работает, живут они за счет пособий. Поэтому такую большую сумму они самостоятельно не могут собрать.

«Я прошу помощь у всех казахстанцев. Отправьте пожалуйста хотя бы по 100 либо 200 тенге. Отправляйте видео с ее участием в социальные сети. Подарите моей дочке на новый год, новую жизнь. Она еще маленький ангел. Ей на диализе очень сложно, всегда мотаемся между больницами. Если 5 дней дома, то 25 дней в больнице. Каждые 2 месяца ездим в Нур-Султан на лечение, перелёты ей сложно даются. Буквально 3 дня назад лежали в больнице с судорогами»,- рассказывает Макпал Алтынбекова.

Ситуация у Айару единичная из-за ее возраста, операцию по пересадке почек 6-летнему ребенку в Казахстане еще не делали. На родине ее могут поддержать только симптоматическим лечением и диализными аппаратами.

«До этого такого пациента не было. Сейчас Айару Кадир знает главный врач, заместитель главного врача, заместитель отделения и невролог. После трансплантации почек, мы все будем заниматься её лечением и реабилитацией»,- говорит Жанар Мамбеталиева, участковый педиатр девочки.

Хоть и сейчас состояние у Айару Кадир стабильное, врачи советуют ей срочно сделать операцию. Сразу после операции девочка нуждается в реабилитации. Все это мать-одиночке не по карману, без помощи казахстанцев ей не справиться. Сегодня Макпал верит в неравнодушных людей и надеется, что совсем скоро дочь заживет новой и счастливой жизнью.

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Коркем Усибалиева