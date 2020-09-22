В Шымкентской городской клинической больнице №1 двум пациентам провели трансплантацию почек.

Врачи провели операцию двум мамам, дети которых нуждались в пересадке почки.

Бейбит Сидазимов на протяжении 2 лет состоял на учете с диагнозом почечная недостаточность. Больной ранее был подключен к аппарату гемодиализа. Донором стала мама 33-летнего мужчины с пороком развития почек. 3 сентября врачи хирургическим путем удалили почку женщине 1965 года и успешно пересадили ее сыну.

Бижанова Аккыз подарила почку своему сыну Туймебаю Асылбеку, который долгие годы был прикован к постели.

Родственную трансплантацию врачи провели 10 сентября. Операция по пересадке почек длилась два часа и завершилась успешно.

Стоит отметить, что в Шымкентской городской клинической больнице активно развивается трансплантационная деятельность. Здесь с 2013 года проведено 160 операций по пересадке почек и 21 по пересадке печени. В центре гемодиализа состоят около 400 больных, нуждающихся в трансплантации почек.

Больница полностью оснащена материально-технической базой. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы по пересадке органов.