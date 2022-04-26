Полиция призывает родителей соблюдать коммендантский час

Инспекторы ювенальной полиции ежедневно проводят ночные рейдовые мероприятия. Нахождение детей на улице после 23:00 без сопровождения родителей считается правонарушением.

В ходе таких рейдов в минувшие выходные на территории мегаполиса полицейскими выявлено 104 подростка, находящихся вне дома без законных представителей. А за ночные гуляния своих детей к ответственности привлечены родители.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 442 КоАП РК за нахождение несовершеннолетних одних на улице с 23:00 до 6:00 часов выданы предупреждения 102 гражданам. По части первой этой же статьи за нахождение подростков в развлекательных заведениях с 22:00 до 6:00 часов наказаны 2 родителя, а лицу, допустившему нахождение несовершеннолетних в ночном развлекательном заведении наложен штраф по статье 132 КоАП РК.

При задержании в ночное время, несовершеннолетнего доставляют в отделение полиции, где устанавливается его личность и уведомляются родители. При этом, если он задержан в развлекательном заведении, то родителям налагается штраф в размере 3 МРП. Если задержание произошло на улице, то на первый раз будет вынесено предупреждение. Однако повторная встреча с полицейскими влечет штраф в размере 7 МРП.

В этой связи, стражи порядка просят родителей не оставлять несовершеннолетних детей без внимания в ночное время.