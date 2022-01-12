В Казахстане прошло первое в этом году заседание правительства, передает OTYRAR.

Началось заседание с присяги, которую новые министры дали по очереди. Новые главы министерств Казахстана поклялись верно служить народу. К слову, большая часть кабмина не изменилась. Однако новые лица всё же появились.

Некоторые министры во время произношения клятвы запинались, многие посчитали это волнением.

«Клянусь работать во благо народа и делать все, что в моих силах», — сказал Аскар Умаров, министр информации и общественного развития РК.

А вот министр юстиции Канат Мусин произнес клятву спокойно и уверенно, в отличие от некоторых.

Напомним, новый состав кабинета министров собрал назначенный накануне премьер. Алихан Смаилов требует с подчиненных усиленной работы по выполнению задач, поставленных президентом страны, одна из которых — борьба с коронавирусом.