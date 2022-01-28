В 2022 году расширится доступ казахстанцев к качественному образованию, передает OTYRAR.

Планируют увеличить количество мест за счет строительства 200 новых школ.

Главная цель привлечь квалифицированных педагогов. Для этого министерством образования уже инициировано предоставление социального пакета.

Хорошая новость и для отличников, теперь обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной – 1000 МРП, бронзовой медали – 500 МРП.

Сделать упор на развитие сельских школ, повысить зарплату преподавателям и привлекать людей для обучения — это один из главных пунктов в планах на 2022 год в Минобразовании. Главный педагог страны Асхат Аймаганбетов уверяет, знания между городскими и сельскими школьниками не должны разниться.

«В текущем году не менее 70 тыс. педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам. Также будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг. Эти меры направлены на сокращение разрыва в качестве образования в указанных регионах«, — сказала Шолпан Каринова, первый вице-министр МОН РК.

Хорошая новость для отличников. Тех, кто хорошо теперь будут мотивировать деньгами. Планируется что будут определены выплаты денежных премий как призерам международных олимпиад, так и педагогам-тренерам, которые готовили учеников. А вот обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой медали – 500 МРП.

Планов много, а как будет в реальности пока не ясно. К слову, 2022 год президент страны объявил годом детей. Поэтому особое внимание будет уделено защите прав и интересов несовершеннолетних и образованию. Касым-Жомарт Токаев заверил, что следить за образованием в стране будет лично!