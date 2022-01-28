«Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно: и за рубежом, и у нас в стране. В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям», — отметил Касым-Жомарт Токаев.