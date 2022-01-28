На съезде партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев высказался о Елбасы.

«Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Президент многое сделал для превращения нашей страны в сильное государство», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что в начале 90-х годов Казахстану предрекали скорый распад. Именно в это тяжелое время Нурсултан Назарбаев взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.