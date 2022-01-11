Президент Казахстана назначил нового премьер-министра. Им стал Алихан Смаилов.

49-летний политик родился в Алматы, имеет два высших образования. В разные годы Смаилов был помощником президента Казахстана, министром финансов и первым заместителем премьер-министра. Но основная часть выступления Касым-Жомарта Токаева была посвящена наведению порядка в стране после массовых беспорядков. Президент поручил разобраться, почему государство проспало наличие боевиков и откуда в стране столько нелегального оружия?!

«Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Руководители департаментов КНБ не вступая в бой покинули служебные здания, оставив оружие и секретные документы.

В стране продолжается антитеррористическая операция. Глава государства поручил найти и наказать боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан. Важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.

«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Против республики была развязана самая настоящая террористическая война, сплоченность казахстанского общества методично расшатывали.

«Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие«, — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил повысить уровень ответственности силовых структур при принятии решений, пересмотреть принципы работы пограничной службы, реализовать меры по противодействию экстремизму. Ужесточат и ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям, увеличат численность подразделений национальной гвардии, с повышением уровня боеготовности. Касым-Жомарт Токаев заявил и о необходимости борьбы с незаконным выводом денежных средств из страны.

«В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил ввести пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, акимов и депутатов.

«Статьи расходов, зарплаты правительства и депутатов, и акимов, в конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался. Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить 5-летний мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримете с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам продолжим поднимать зарплаты по возможности», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил создать общественный фонд помощи казахстанцам. Туда будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учёта ставок и других монополистов.

«Сегодня я поручаю создать общественный социальный фонд. Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сегодня ждет регулярных отчислений в «Казахстан халкына» со стороны крупного бизнеса. Президент обязал разбогатевших при первом президенте предпринимателей делать в фонд регулярные взносы.

«Благодаря первому президенту — Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд«, — сказал Глава государства.

Президент в своем выступлении отметил, что «ключевыми выгодо-приобретателями экономического роста стали финансовые олигархические группы», а олигополии серьёзно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентноспособность страны. Горнорудному и нефтегазовому сектору следует делиться с государством частью прибыли. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался и про безработицу среди молодежи.

«Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной. Выпускники вузов, колледжей, а особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Мы это хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками, некоторые в поисках дохода могут переступить закон», — отметил президент Казахстана.

Система госуправления требует реформирования – с безынициативными сотрудниками нужно прощаться, при этом нельзя увольнять скопом всех «взрослых» чиновников, заменяя их на молодых. Низкий уровень доверия к госслужбе сохраняется в Казахстане из-за низкого кадрового потенциала, а также коррупции, текучки кадров и формализма.

«Следует усовершенствовать систему отбора кадров на госслужбу, убрать излишние барьеры для поступления. Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Госслужба должна быть открыта любому казахстанцу. Следует также упростить порядок выхода из госслужбы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах, они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться. Но нельзя просто так увольнять всех чиновников, заменяя их на молодых. Здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если человек в свои 60 лет справляется с работой, обладает институциональной памятью и полезен для госслужбы, его ни в коем случае увольнять нельзя», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Вывод миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана начнется 13 января. Острая фаза контртеррористической операции пройдена.

«Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод войск ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — заявил Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Власти Казахстана примут программу по повышению доходов населения страны в ближайшие два месяца. Предстоит выявить реальное число граждан, нуждающихся в трудоустройстве.