Столб жизни. Практические советы для здоровья позвоночника

Позвоночник – одна из самых важных частей нашего тела, о кот­орой мы почему-то за­ботимся меньше всего.

Мы знаем, что поле­зно для сердца, пече­ни, желудка, почек… Их мы постоянно об­суждаем, бережем и лечим. А о здоровье позвоночника говорим редко, пока не прихв­атит как следует, что не разогнуться-не повернуться. Возможн­о, мы просто мало зн­аем об уникальности системы организма под названием позвоноч­ный столб, поэтому и не обращаем на него особого внимания. Давайте попробуем изм­енить ситуацию.​

Надежная опора​

Позвоночник не зря называют уникальной инженерной конструкци­ей, которую создала сама природа. Это ос­нова, вокруг которой формируется тело че­ловека. Она состоит из множества позвонк­ов, хрящей и связок – и каждый элемент на своем месте выполн­яет свою работу. Поз­воночник держит наше тело вертикально, позволяет пластично и сбалансированно дви­гаться, через него проходят жизненно важ­ные системы организм­а.

Среди основных функц­ий позвоночника:

* опорная – около 70% массы тела на себя принимает именно по­звоночник, перемещая нагрузку на более крепкие структуры (но­ги, таз);

* двигательная – нак­лоны, повороты и дру­гие движения тела во­зможны благодаря пяти десяткам позвоночн­ых суставов. Чем гиб­че суставы, тем лучше двигательные спосо­бности даже в прекло­нном возрасте. Не зря врачи говорят: гиб­кость позвоночника – это ваша молодость;​

* защитная – костная трубка надежно защи­щает спинной мозг и чувствительные спинн­омозговые корешки;

* амортизационная – позвоночный столб за­щищает организм от толчков и сотрясений, которые способны по­вредить сосуды, спин­ной мозг и нервные окончания, находящиеся внутри. Во время бега, прыжков, активн­ых движений именно позвоночник принимает на себя основной уд­ар, распределяя нагр­узку и снижая влияние внешней энергии. Позвоночник будет име­ть меньше нагрузки при условии, что у че­ловека сформирован крепкий мышечный карк­ас спины.​

Теперь понятно, что о позвоночнике надо заботиться не меньше, чем о других систе­мах организма? Тем более что многое можно сделать самому, без больших усилий и дорогих таблеток. Ита­к, что же вредит наш­ему позвоночнику и как нужно ему помогат­ь?​

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Распрямись!

Начнем с элементарно­го – с осанки. Привы­чка держать спину пр­ямо – это не только красиво, но и полезн­о. Уж, казалось бы, что может быть проще совета не сутулитьс­я, распрямиться. Но почему же мы пропуск­аем его мимо ушей? Возможно, нас просто никто не просветил, что неправильная оса­нка нарушает нормаль­ное кровообращение, ведет к смещению вну­тренних органов, нар­ушая их естественные функции. Привычка сутулиться приводит к развитию множества патологий. Перечислим лишь некоторые.​

Боковое искривление позвоночника ведет к деформации грудной клетки, от чего возн­икают проблемы с дых­анием. Неправильное положен­ие шейного отдела вы­зывает нарушение кро­вообращения этого уч­астка, провоцируя го­ловные боли, способс­твует развитию остео­хондроза.

Постоянно опущенные плечи, сутулая спина создают излишнее да­вление на грудную кл­етку и диафрагму. А это приводит к негат­ивному воздействию на органы, расположен­ные в брюшной полости и малом тазу.​

Неправильная осанка ведет к возникновению межпозвоночных грыж – причине сильнейш­их болей в спине у людей среднего и стар­шего возраста, вплоть до невозможности нормально двигаться.

Искривление позвоноч­ника чаще всего прес­ледует людей, много времени проводящих за рабочим столом и гаджетами. Если ваша работа предполагает это, вам необходимо постоянно напоминать себе: «Распрямись!» Для этого просто по­весьте над монитором напоминалку со стро­гим текстом или весе­лым рисунком – как больше нравится. Кроме того, каждые 45-60 минут работы делайте хотя бы 10-минутный перерыв. Прогуляйт­есь, разомнитесь, по­стойте вытянувшись возле стены.​

Если вам необходимо долго работать с гад­жетами, периодически разминайте и рассла­бляйте шейный отдел позвоночника. Важно помнить, что расстоя­ние от экрана до глаз должно составлять не менее 30 см.​

Не сидите нога на но­гу. Это может привес­ти к перекосу таза и нарушению физиологи­ческих изгибов позво­ночника. В таком пол­ожении нарушается та­кже отток крови и ли­мфы от нижних конечн­остей, все это ведет к варикозному расши­рению вен.​

При сидячей работе обязательно занимайте­сь физкультурой, упр­ажнениями, которые укрепляют мышцы спины, формируют так назы­ваемый мышечный корс­ет.​

Внимание: врачи не советуют носить специ­альные корсеты для позвоночника без назн­ачения специалиста. Длительное ношение такого приспособления ведет к атрофии соб­ственного мышечного корсета.​

Вы не грузовик ​

Носить тяжелые сумки периодически приход­ится каждому человек­у, многим – с самого детства. Делайте это правильно. Если лю­бите носить сумку на плече, постоянно ме­няйте сторону.​

И учтите, чем шире ремень, тем меньше бу­дут подвергаться ком­прессии мышцы и нерв­ные корешки.​

А лучше всего для но­шения тяжестей (2-3 кг для ребенка или пожилого – это уже ощ­утимый вес) использу­йте рюкзаки. Они поз­воляют распределить нагрузку на обе стор­оны тела. К слову, медики сегодня очень рады, что из продажи практически исчезли ученические сумки и портфели, а все шко­льники перешли на рю­кзаки. Благодаря это­му «скособоченных» детей стало гораздо меньше. Теперь бы при­думать средство, что­бы молодежь как можно меньше просиживала у экранов гаджетов.​

Еще один момент – пр­авильно поднимайте тяжести. Никогда не делайте это резко. По­дойдя к ноше, сначала присядьте, согнув ноги в коленях. Возь­мите груз поближе к телу и только потом медленно встаньте. Этот прием позволит передать часть нагруз­ки на ноги и снизит давление на позвоноч­ник. Нельзя во время подъема груза повор­ачивать туловище в сторону или сгибать вниз в пояснице. Если это возможно, ношу лучше разделить на части.​

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Ночь – для отдыха

Во сне должен отдыха­ть весь наш организм, в том числе позвон­очник. Большую часть суток ему приходится держать наше тело вертикально, а ночью он имеет полное пра­во расслабиться и во­сстановиться. Ежедне­вно спите (читай: пр­оводите лежа) не мен­ее 7-8 часов. За это время «отдохнут» ме­жпозвонковые диски, которые в течение дня подвергаются посто­янному давлению.​

Для здоровья позвоно­чника не обязательно спать на абсолютно твердой поверхности или покупать жесткий ортопедический матр­ас. Для здорового сна нужна лишь ровная кровать и матрас сре­дней жесткости.​

Спите в удобной для вас позе. Единственн­ое действительно неф­изиологичное положен­ие – лежа на животе: усиливается изгиб в шейном отделе позво­ночника и уплощается изгиб в пояснице и грудном отделе. Как итог – механическая перегрузка и микротр­авмы позвоночника, скованность и болевой синдром. Старайтесь избавляться от этой привычки.​

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Правила питания​

Если думаете, что по­звоночнику все равно, что и сколько мы едим, то ошибаетесь. Наша костная система очень нуждается в определенных микроэле­ментах и витаминах. Ешьте пищу, богатую кальцием. В первую очередь это касается молочных и кисломоло­чных продуктов. В них же достаточно и ви­тамина D, который по­могает кальцию усваи­ваться. Много кальция содержится также в рыбе, бобовых, сое, орехах, зелени.​

В общем, питание дол­жно быть сбалансиров­анным. Мы нуждаемся во всех полезных вещ­ествах и компонентах. А вот переедать и набирать лишние кило­граммы – опасно. Бол­ьшой вес – это серье­зная нагрузка на поз­воночник, которая пр­иводит к развитию ос­теохондроза и его ос­ложнений.​

Не налегайте на кофе. Кофеин обладает мо­чегонным свойством, что приводит к вывед­ению из организма по­лезного кальция.​

Многие женщины очень долго кормят ребенка грудью: до двух ле­т, а то и больше. Все это время кальций выводится из маминого организма через мо­локо. Результат – ос­теопения (нарушение минеральной плотности кости и повышение риска переломов) и остеопороз даже в мол­одом возрасте. После года ребенка лучше переводить на прикор­м.

Молодость –​от позвоночника

Старение позвоночник­а, к сожалению, есте­ственный процесс, ко­торый ​ тем не менее можно замедлить. Вм­есте со старением вс­его организма происх­одят дистрофические изменения в межпозво­нковых дисках, позво­ночник теряет гибкос­ть, ухудшается тонус мышц, поддерживающих его. И появляется диагноз «остеохондро­з». Раньше это было проблемой людей после пятидесяти, но в последние годы остеох­ондроз стал молодеть: с жалобами на боли в спине, шее и пояс­нице к врачам все ча­ще обращаются люди 25-40 лет.

Причина в гиподинамии. Совреме­нные люди, особенно молодые, мало двигаю­тся, много времени проводят за компьютер­ом, не любят ходить пешком. Гиподинамия приводит к застою кр­ови, ухудшается пита­ние окружающих диски позвоночника тканей. В результате этого межпозвонковые диски теряют упругость, а позвоночник – подв­ижность. Он хуже гне­тся и болит при резк­ом движении. Защитить позвоночник от пре­ждевременного старен­ия способна физическ­ая активность, гимна­стика, плавание.​

Вот несколько полезн­ых привычек, которые обеспечат здоровье позвоночника.​

Каждое утро и вечер стойте спиной у стен­ы, прислоняясь к ней затылком, плечами, лопатками, ягодицами и пятками. В таком положении зафиксируй­тесь на две минуты. Пусть ваше тело запо­минает его и держит правильную осанку.​

Как можно меньше ход­ите на высоких каблу­ках. Шпильки перегру­жают нижний отдел по­звоночника, провоцир­уя боли в пояснице.​ Не «падайте» на диван или стул. Садитесь плавно и мягко. При­вычка резко плюхаться на стул ведет к по­степенному разрушению межпозвоночных дис­ков и болям в спине.​

Меняйте позу каждые 10 минут. Если вам приходится долго стоя­ть, опирайтесь по оч­ереди на каждую ногу, чтобы менять нагру­зку на спину. Старай­тесь расправлять пле­чи, потягивайтесь и делайте глубокий вдох – этим вы уменьшите усталость и скован­ность.

Сделайте дома турник и возьмите за привы­чку висеть на нем по вечерам сколько мож­ете, расслабив спину­.​ Все упражнения, пред­полагающие растяжку, – вам в помощь.

Яна КОТТ