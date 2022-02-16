Используйте каждый потолок Есть несколько проверенных способов превратить тесную квартирку в более просторную. Не за счет увеличения жилплощади, понятно, а из-за разумной организации пространства. В такой квартире найдется место каждому члену семьи. При условии, что с самого начала – с момента покупки или ремонта – вы поставите перед собой такую цель. Моя знакомая семья, въехав в небольшую «хрущевку», тут же решила избавиться от всех лишних кладовочек и антресолей. Было это десять лет назад. С тех пор у молодой пары появилось трое детей, они обросли множеством вещей, которые некуда убрать. Незаметно появились громоздкие шкафы, превратившие и без того небольшие комнаты в коридорчики. И сейчас знакомые задумались о новом ремонте, собираясь расширить жилое пространство и сосредоточить основное хранение вещей в потолочной зоне – тех же антресолях, только на современный лад.

Один из первых советов для хозяев небольших квартир – обязательно используйте для хранения место под потолком. Сделать легкие подвесные шкафчики и полки можно и в проходных коридорах, и на кухне, и в прихожей, даже в жилой комнате над большим окном. Хранить там можно вещи, которыми вы пользуетесь редко или по сезонам, – все то, что не должно быть под рукой постоянно.

Без скелетов в шкафу Если вам не обойтись без шкафа, поставьте его на короткой стене от пола до самого потолка. Такой шкаф лучше всего сделать на заказ по точным размерам. Всю одежду, которая должна храниться на плечиках, разместите в основной зоне, а нижнюю и верхнюю используйте для хранения белья, носков, обуви – того, что можно плотно сложить или поместить в коробки. Чтобы шкаф не выглядел слишком громоздким, сделайте его светлым с зеркальными дверцами. И лучше остановите свой выбор на шкафе-купе. Вещи в большом семейном шкафу должны храниться в строгом порядке, чтобы каждый член семьи знал, откуда что взять и куда положить. И никакого ненужного хлама, никаких старых скелетов!

Мебель легкая и функциональная Огромная двухспальная кровать – мечта многих пар. Но если учесть, что она просто «съест» половину комнаты, то придется смириться пока с чем-то более функциональным. Большой диван, на котором днем можно усадить всех домочадцев и гостей, а ночью превратить в просторное место для сна, – ваш вариант. Выбирайте модели с выдвижными нишами внизу, куда можно убрать белье, одеяла и подушки. Стоит посмотреть модели с полочками, встроенными в подлокотники. При покупке особое внимание обратите на механизм: это очень важно, ведь вам придется складывать и раскладывать его ежедневно. Да, солидный диван займет много места, но зато комната всегда будет выглядеть аккуратно и прибрано. Вообще этот предмет может стать единственным большим и громоздким в вашей квартире. Остальная мебель пусть будет легкой, которую просто перемещать, убирать, складывать. Хозяевам маленьких жилищ обязательно стоит обратить внимание на мебель-трансформер: столы, которые пускаются вдоль стены, раскладывающиеся и выкатывающиеся полки, складывающиеся стулья и табуреты и тому подобное.

Комната для детей Как ни мало места в вашей квартире, но одну комнату целиком придется уступить детям. Имейте в виду, что детская жизнь проходит гораздо активнее, у ваших ребят полно каждодневной деятельности: и уроки сделать, и поиграть, и заняться любимым хобби, и размяться физически. Им для жизни нужно гораздо больше простора, чем взрослым. И если уж вы взяли на себя ответственность завести много детей, то отвечайте за них и дальше – сделайте максимум возможного для их комфорта. Отдельные спальные места – это важно, особенно для подростков. Если у вас трое детей, то и спальных мест должно быть три. Даже в комнате в 15 квадратных метров это можно устроить. Опять вспоминаем про второй этаж – поставьте двухъярусную кровать, а для третьего ребенка можно купить узкий диванчик или соорудить откидную конструкцию. Вполне реально обустроить в детской комнате и три рабочих места: одно – на столе у стены, а два других – из светлого подоконника, максимально его расширив.

Занавески: «за» и «против» Традиция занавешивать окна двумя слоями ткани – красивым тюлем и плотными портьерами – не всегда хороша для маленькой комнаты. Углы, место над окном и подоконник можно использовать с гораздо большим толком. Если же вам необходимо отгородиться от мира, закройте стекла рулонными шторами или небольшими жалюзи. Зато плотные занавески можно отлично использовать вместо дверей на кухне: цель та же – экономия места. А еще – в ванной. Делая ремонт, избавьтесь от старой ванны и не спешите заменить ее громоздкой душевой кабиной. Вместо нее устройте себе современный душевой уголок, отгороженный водонепроницаемой шторой. За такой конструкцией и ухаживать легче, и места она занимает немного. Есть еще одна, подходящая для небольших комнат идея – вместо большого шкафа укрепите на короткой стене комнаты различные полки и вешалки, имитирующие пространство шкафа, и отгородите их занавеской с симпатичным принтом.