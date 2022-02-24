Аким Шымкента поручил заместителям провести приемы граждан

В Шымкенте теперь заместители акимов будут проводить «Дни единого приема граждан».

Первым жителей начал принимать заместитель акима Ергали Билисбеков в театре имени Ж.Шанина.

Прием прошел в присутствии руководителей городских управлений жилья, социальной защиты и занятости, образования и здравоохранения, департамента юстиции, департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту, а также заместители акимов районов.

«Большинство граждан, пришедшие на прием, обратились с вопросами обеспечения жильем, а также социальной помощи и трудоустройства на постоянные рабочие места. Все вопросы будут приняты к сведению и решены в рамках закона. В связи с этим руководителям ответственных управлений были даны конкретные поручения«, — сказал Ергали Билисбеков, заместитель акима г. Шымкента.

Записаться в общественную приемную и получить подробную информацию можно по телефонам: 8 (7252) 24-71-61; 24-70-47.