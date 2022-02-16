«Надо, чтобы как-то модернизировали детский TOLEM. В Instagram куча жалоб на то, что заказали карточки TOLEM и ждут их выпуска очень долго. А если потеряли, то перевыпуск карточки – это вообще невыполнимая задача. Пишут, что готовность детской карточки можно проверить на сайте, я несколько раз проверяла и всякий раз выходит, что «нет в системе», хотя карточки были уже готовы», — пишет жительница Шымкента.

Мы обратились с запросом к заместителю директора ТОО «QazSmartTrans», оператору системы электронного билетирования TOLEM.

-«Ввиду январских событий, произошедших в Казахстане, большая часть декабрьских карт была задержана в Алматы. Это повлекло за собой задержку выпуска январских карт. В данный момент ситуация с выпуском карт стабилизируется, к концу этой недели выйдет на стандартные сроки изготовления (7-10 рабочих дней). Для этого с начала февраля печать карт TOLEM производится в нескольких организациях. Сообщаем также, что повторное изготовление карт и первичный выпуск ведутся параллельно и в одинаковые сроки. Из-за резкого увеличения спроса на школьные карты TOLEM ввиду приказа Министерства образования РК о бесплатном питании школьников с 1 по 4 классы нами был увеличен штат во фронт-офисе на 40% по адресу: улица Жангельдина, 1. При необходимости рассмотрим дальнейшее расширение во избежание очередей», — ответил Ансар Серикбай, заместитель директора ТОО «QazSmartTrans».

Компания QazSmartTrans не увеличила стоимость карты для повторного выпуска, как это было в других двух мегаполисах РК.

Сейчас прорабатывается возможность прямой блокировки карт без вашего физического присутствия в офисе TOLEM.

Фарида Шарафутдинова