Экс-министр обороны арестован на 2 месяца

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов арестован на 2 месяца.

Об этом говорится в сообщении столичного суда.

«22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М.К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца».

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Напомним, 19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе. 20 февраля экс-министр был задержан и водворен в ИВС.