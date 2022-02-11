В селе Коксаек Толебийского района родители детей с особенностями выразили протест.

По их словам, учреждение где воспитываются их дети, хотят перевезти в Кентау — в бывший противотуберкулезный диспансер. Родители категорически против такого решения. Не согласны с новым местоположением и педагоги центра оказания специальных социальных услуг.

Айгуль Сатыбалдиева едва сдерживает слезы и доказывает чиновникам, что их детям с ограниченными возможностями психологически будет сложно переехать в другое здание. По словам женщины, ее ребенок и так с трудом приспособился к учреждению в Коксаеке. О том, что центр хотят перевести в Кентау она узнала два месяца назад и категорически против этого решения.

«У меня трое детей. Младший, ему 14 лет, он здесь. Не может ходить и разговаривать. В прошлом году я его забрала домой. Так он полз к порогу и показывал мне на дверь и жестами рук объяснял, что его сердце здесь, что он хочет сюда»,- рассказывает мама особенного ребенка Айгуль Сатыбалдиева.

Большинство родителей против переезда центра оказания специальных социальных услуг детям с особенностями. Не довольны новым местоположением и педагоги центра. Ведь, на новом месте в Кентау детей планируют заселить в здание тубдиспансера.

«Нам сказало руководство, что постановление вышло, что мы можем искать себе новые рабочие места. В центре занятости нам собирались предоставить работу. А после того, как началась шумиха вдруг выяснилось, что постановления нет и переезд не планируется. Коллектив сейчас в замешательстве»,- говорит педагог Тасарыкского центра оказания специальных социальных услуг №4 Динара Жандарова.

По словам директора центра, работа учреждения продолжится.

«Да, согласно плану, рассматривался вопрос о переезде в город Кентау. Но из-за того, что соответствующего постановления нет, то переезд отменен и мы продолжаем работать в штатном режиме»,- говорит директор Тасарыкского центра оказания специальных социальных услуг №4 Ляззат Назарова.

В центре воспитываются 64 особенных ребенка со всех регионов страны. По словам чиновников, их число уже снижается.

«Количество детей уменьшилось. В этом центре оказывают 8 видов услуг. Но некоторые родители забирают детей из-за пособий и пенсий. То есть, пенсия – 57 тысяч и 57 тысяч тенге за уход. Для получения этих 114 тысяч тенге они и забирают своих детей»,- рассказывает заместитель акима Толебийского района Сержан Дуйсебаев.

Однако, родители с чиновниками не согласны.

«Вы думаете, что эти 114 тысяч тенге решают наши проблемы? Если моему сыну нравится здесь, то о каких деньгах я могу думать, если ему здесь удобно?»,— говорит мама особенного ребенка Айгуль Сатыбалдиева.

Пока вопрос остается открытым, родители и педагоги надеются на лучшее. В худшем случае, родители готовы обратиться к главе государства.

Коркем Усибалиева