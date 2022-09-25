Не медь, а золото

Все садоводы и огородники знают, что такое медный купорос, или сульфат меди.

Эти небольшие кристаллы голубого или синего цвета, растворенные в воде, традиционно применяют для обработки деревьев, защиты кустарников и предотвращения появления заболеваний растений. Осень и конец сбора урожая – как раз то время, когда стоит обратить внимание на это простое, но эффективное средство. Медный купорос на дачном участке сработает так, что вам не понадобятся более дорогие заморские препараты. Давайте напомним, на что он способен.

При обработке медным купоросом почва получает ряд полезных микроэлементов. Сульфат меди как микроудобрение для грунта применяется на тех участках, где в почве не хватает меди. Делать это нужно осенью или ранней весной не чаще раза в пять лет, так как переизбыток меди может стать критическим для многих растений.

Нужно подготовить участок: собрать все оставшиеся плоды, сгрести старую ботву и сухую листву, затем слегка разрыхлить почву.

Для обработки применяется 3%-ный раствор. Для его получения в 10 литрах воды разведите 300 г вещества. Раствор равномерно распределите по поверхности всего грунта с помощью садового пульверизатора. Норма расхода на квадратный метр должна составлять два литра.

Выполняя обработку, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: надевайте маску, очки, перчатки. Для предотвращения испарения опасного химиката его стоит применять при атмосферной температуре ниже + 300С. А также не стоит обрабатывать почву или растения в ветреную погоду. Обрабатывать деревья раствором медного купороса надо начинать только тогда, когда все плоды собраны, а листья уже опали.

С помощью препарата можно избавить растения от вредителей и многих других проблем: черного рака, бурой пятнистости листьев, парши, цитоспороза, плодовой гнили. Предварительно надо сделать санитарную обрезку и запечатать все раны и срезы садовым варом или другим дезинфицирующим средством.

Для опрыскивания нужно применять 3%-ный раствор медного купороса для взрослых деревьев и 1,5%-ный – для молодых. Количество раствора должно определяться индивидуально в каждом случае, все зависит от возраста дерева. Есть универсальная схема:

* до 2 литров, если возраст до трех лет;

* 3-4 года – 3 литра;

* 4-6 лет – 4 литра;

* 6 лет и более – 6 литров.

Главную опасность для кустарных растений представляют грибковые заболевания. Медный купорос можно назвать универсальным средством, которое следует применять в этих случаях. 3%-ный раствор применяется для обработки кустов смородины, малины, крыжовника, винограда. На каждый куст – до полутора литров. Нельзя превышать концентрацию, так как переизбыток меди может погубить растение. Кусты следует аккуратно опрыскивать, не допуская попадания раствора на почву.

Чеснок: когда сажать и как хранить

Когда посадить озимый чеснок? Как сохранить осенний урожай до весны? Расскажем коротко и по делу.

Опытные агрономы знают, что озимый чеснок лучше высаживать, не затягивая до холодов.

Посаженный в прогретую почву, чеснок разовьет крепкую корневую систему. Весной это отразится в более раннем и активном росте. У чеснока будет больше времени, чтобы нарастить крупную головку. При посадке в ноябре чеснок в сжатые сроки пытается укорениться, что получается не всегда. А ранние холода могут замедлить рост.

Главное опасение дачников при ранней посадке, что чеснок может выгнать молодые ростки перед зимой, а наступившие морозы уничтожат зелень. Но специалисты уверяют, что для чеснока это совершенно не опасно. Он быстро восстанавливается с приходом весны и продолжает активный рост.

Важно правильно выбрать зубчики для посадки чеснока под зиму. Есть несколько ключевых ориентиров, которые помогут не ошибиться:

* крупная головка и массивные зубчики;

* чеснок здоровый, нет засохших зубчиков;

* отсутствует черный налет на чесноке;

* чешуя сухая, чистая и здоровая;

* зубчики не повреждены: даже незначительные повреждения могут привести к загниванию, а со временем процесс доберется до здоровых зубчиков.

Теперь о том, как сохранить уже убранный чеснок до весны.

Выбирайте способ, который больше подходит вам.

1. Головки раскладывают по стеклянным банкам и накрывают капроновыми крышками, в которых проделывают отверстия для циркуляции воздуха.

2. Если в доме не очень жарко, то чеснок можно хранить в картонной коробке, но подальше от радиаторов отопления и других источников тепла. Но при таком способе чеснок нужно почаще перебирать.

3. Чеснок неплохо лежит в «дырявых» емкостях – плетенках или корзинах. Но в помещении при этом должно быть не жарко.

4. Самый надежный и проверенный способ хранения – чесночные косы. Обычно так хранят чеснок те, кто сам его выращивает. Перья чеснока не срезают, а плетут с их помощью целые гирлянды.

Как собрать семена астры и петунии

Астры и петунии – цветы, которые нравятся многим садоводам. При цветении они образуют настоящие разноцветные ковры, а когда увядают, то образуют семена, которые надо обязательно собрать и весной посеять снова.

Петунии – неприхотливые, очень душистые, долго цветут и отличаются множеством оттенков. Если в вашем цветнике в этом году появились особенно понравившиеся вам сорта и вы хотите их сохранить, то соберите созревшие семена. Как это сделать, расскажем.

Самое оптимальное время для сбора семян – первые месяц осени. Но не спешите, дождитесь, пока кусты отцветут и подсохнут. После удалите лепестки, и вы увидите, что под ними останутся маленькие зеленые коробочки. Подождите еще пару дней и аккуратно срежьте их ножницами или отщипните. Срезанные коробочки положите в бумажные пакетики или конверты и оставьте в темном сухом месте дозревать. Они должны подсохнуть и потрескаться, а из них посыпаться семена. Сухие оболочки коробочек не пригодятся, выбросите их.

Учтите, что такой способ не годится, если у вас махровая петуния: она не образует семян.

Однолетнюю астру также выращивают из семян. Опытные цветоводы заготавливают посевной материал самостоятельно, отбирая для этого понравившийся сорт.

Цветение астр может продолжаться почти до холодов. Семена созревают примерно через полтора месяца после начала цветения, а иногда и через два месяца. О том, что они созрели, можно узнать, внимательно осматривая цветы. Когда лепестки начнут вянуть, а центр бутона покроется пушком, тогда цветок можно срезать на семена. Для семян обычно отбирают наиболее крупные и красивые бутоны. Их не помешает пометить цветной нитью или лентой.

У поздно зацветающих астр цветы на семена нужно срезать до того, как наступит непогода. Дойти до полной зрелости они смогут и в домашних условиях.

Срезанные цветы ставят в вазу и держат в ней, периодически меняя воду и каждые 2-3 дня укорачивая стебель, до созревания семян.

Еще более надежный способ получить качественные семена астры – выкопать куст до наступления холодов, посадить в большой цветочный горшок и занести в дом. Здесь растению нужно обеспечить максимально комфортные условия. Температура в помещении должна быть 15-20 градусов. Для равномерной освещенности горшок с астрой необходимо периодически поворачивать. При обеспечении надлежащих условий семена дозреют за 2-3 недели, тогда их можно будет собирать.

Для получения семян созревшие головки срезают, немного подсушивают и заворачивают по одному в бумагу. Для подсушивания нужна низкая влажность (до 55%) и тепло, однако прямые солнечные лучи на посевной материал попадать не должны. Высыпавшиеся из цветка семена после просушивания нужно пересыпать в бумажный конверт, подписать его и убрать на хранение. Целлофановые пакеты и пластиковые контейнеры для этого не подходят.

Срок годности семян астры составляет всего три года, при этом с каждым годом их всхожесть снижается. Если посадить их только на второй год, взойдет около 55% из них, на третий год всхожесть уменьшится в 2,5-3 раза.

Яна КОТТ