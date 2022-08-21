Хорошее фото на смартфон реально

Сегодня человека с фотоаппаратом встретить так же сложно, как человека с видеокамерой или часами: все заменили смартфоны.

И хоть бывалые профессионалы с чувством превосходства скажут, что по-настоящему качественные снимки можно сделать только на камеру-зеркалку, с ними многие готовы поспорить. Современные смартфоны обладают очень неплохими камерами, делающими отличные фотографии.

Главное – разобраться, на что способен ваш гаджет в идеале, а также прислушаться к советам знающих людей.

Если ваша цель – делать с помощью смартфона хорошие фото, то озвучьте ее сразу при покупке. Продавцы-консультанты точно сориентируют вас на подходящую модель и дадут элементарные подсказки.

Базовые принципы съемки на андроид и айфон одинаковые, а более глубоко разбираться в тонкостях придется самому дома. В этом вам помогут инструкции в блогах опытных фотографов или ролики на канале YouTube, рассказывающие именно про вашу модель. Уделите этому вопросу пару часов, изучите теорию и тут же пробуйте применить ее на практике – благо аппарат под рукой.

Теперь несколько ценных советов от знающих людей, которые помогут получить отличный результат.

Самое элементарное – камера смартфона должна быть чистой. Для этого недостаточно сдуть с нее пыль и наспех протереть футболкой. Очистите стекло палочкой с кусочком ваты, пропитанным специальным очистителем.

Даже не думайте протирать камеру смартфона бумажными носовыми платками: в них содержатся микрочастицы древесины, которые поцарапают стекло. Лучше всегда иметь под рукой замшевую тряпочку, которая, кстати, подойдет и для очистки экрана вашего ноутбука и очков.

Отключите вспышку и не сильно надейтесь на зум в смартфоне. Дело в том, что в смартфонах вся система для съемки цифровая, а не оптическая. Поэтому, если вы хотите создать качественный снимок, то лучше не использовать зум, а просто подойти поближе к объекту съемки, так вы получите изображение в максимальном качестве.

Теперь о вспышке. Подразумевается, что она нужна при недостатке освещения, чтобы больше света попадало на матрицу смартфона. Но при этом всегда есть опасность, что вспышка сильно засветит кадр. Поэтому вместо встроенной вспышки для освещения лучше использовать другой источник света, например, фонарик на гаджете друга.

Если снимаете днем, лучше займите такое положение, когда солнце находится у вас за спиной, – так на объект съемки будет попадать больше света. При ночной съемке используйте мягкую вспышку не в полную силу. Или опять же другой источник света.

Избавьтесь от авто-ISO или выбирайте минимально возможное значение – так снимки будут качественнее, без шумов.

Если фотографируете в местах, где достаточно света, низкое ISO поможет сделать снимки максимально качественными. В помещении предпочтительно задать значение около 400 – так повысится цветопередача.

Во время съемки включите сетку на экране. Она поможет понять, где фрагментарно должен располагаться центральный объект на снимке, чтобы избежать заваленного горизонта, отрезанных рук и ног, эффекта «тесного кадра» и прочих провалов мобильной фотографии.

Фотографируя, не спешите и не шевелите смартфон. При наведении камеры подождите, пока изображение стабилизируется и остановится на этом объекте, а уже потом «щелкайте». Это важно, так как камера мобильника работает гораздо медленнее, чем в любом фотоаппарате. Ведь после съемки кадр проходит много этапов цифровой обработки.

Следите за неподвижностью смартфона в момент съемки, чтобы не получить смазанный кадр. После того как снимок сделан, подержите смартфон в исходном положении пару-тройку секунд, чтобы матрица успела считать изображение. А уже потом наслаждайтесь качественным снимком.

Это самые необходимые действия для получения хорошего результата при съемке на смартфон. В остальном же пробуйте, экспериментируйте и с удовольствием пользуйтесь преимуществом вашего мобильного гаджета. Он всегда под рукой и способен запечатлеть любое интересное событие в любое время.

Долгая жизнь семейного фотоархива

Семьи у нас большие, родственные связи крепкие, а семейные истории насчитывают многие десятилетия, если не столетия. И напоминания о самых важных событиях хранятся в семейных альбомах. Когда такой фотоархив разрастается до огромных размеров, встает вопрос: как и где его лучше хранить?

Ценная бумага

Старые бумажные фотографии для лучшей сохранности стоит сложить в бумажные конверты или поместить в специальные альбомы и убрать подальше от света. Не мешало бы обеспечить и оптимальную влажность воздуха – 40-60%. Особенно ценные семейные фото часто висят у нас на стенах или стоят в рамках на столе. Это могут быть портреты бабушек и дедушек в молодости, а иногда и их прародителей. Таким снимкам много десятилетий, что делает их очень уязвимыми, со временем бумага высыхает и выцветает на солнце. В этом случае лучше заменить их на копии, а оригиналы убрать на хранение.

Каждую фотографию в семейном альбоме нужно подписать: кто, где и когда запечатлен на фотоснимке. Если этого не сделать, то лет через 10-20 уже трудно будет вспомнить некоторые события. А потомки вообще могут не узнать в лицо своих старших родственников.

Если есть возможность, то стоит оформить семейную книгу, где будут собраны портреты и значимые для каждого члена семьи события: фотографии со свадьбы, общие семейные праздники, где встречается вся родня, младенческие фото (интересно, на кого ты был похож в детстве?). Сегодня старые черно-белые фотографии с помощью онлайн-сервисов можно превратить в цветные.

Если вам очень хочется это сделать, то поступите так с цифровой копией. Оригиналы же лучше оставить нетронутыми и бережно хранить в семейном архиве.

Электронный архив

И все же бумажные фотографии, особенно если их не хранят в специальных условиях, недолговечны. Поэтому, пока не поздно, создайте электронный семейный архив, отсканировав лучшие фото.

Как правильно сканировать фотографии:

1. Стекло сканера обязательно должно быть чистым, без разводов и трещин. Для этого его протирают мягкой тряпочкой по мере загрязнения при сканировании.

2. Сканируйте семейные фотографии, выставив в программе сканера параметр «Цвет» (даже для черно-белых). Это упростит вам задачу реставрации, если она понадобится. При сканировании цветных изображений выставляйте наибольшую глубину цвета.

3. Не используйте автоматическую коррекцию фотографий, которую может предложить программа для сканирования. В этом случае семейное фото может исказиться (цвета, детали и т. д), а вам нужно получить оригинал.

4. Не обрезайте фото при сканировании. Лучше оставить дополнительное белое поле вокруг – поворот, обрезка, выравнивание – всем этим вы займетесь позже. Не забывайте про оборотную сторону с надписями: они очень важны для идентификации людей на фотографии, поэтому ее тоже следует отсканировать.