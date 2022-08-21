Хорошее фото на смартфон реально

Сегодня человека с фотоаппаратом встретить так же сложно, как человека с видеокамерой или часами: все заменили смартфоны.
И хоть бывалые профессионалы с чувством превосходства скажут, что по-настоящему качественные снимки можно сделать только на камеру-зеркалку, с ними многие готовы поспорить. Современные смартфоны обладают очень неплохими камерами, делающими отличные фотографии.
Главное – разобраться, на что способен ваш гаджет в идеале, а также прислушаться к советам знающих людей.
Если ваша цель – делать с помощью смартфона хорошие фото, то озвучьте ее сразу при покупке. Продавцы-консультанты точно сориентируют вас на подходящую модель и дадут элементарные подсказки.
Базовые принципы съемки на андроид и айфон одинаковые, а более глубоко разбираться в тонкостях придется самому дома. В этом вам помогут инструкции в блогах опытных фотографов или ролики на канале YouTube, рассказывающие именно про вашу модель. Уделите этому вопросу пару часов, изучите теорию и тут же пробуйте применить ее на практике – благо аппарат под рукой.
Теперь несколько ценных советов от знающих людей, которые помогут получить отличный результат.
Самое элементарное – камера смартфона должна быть чистой. Для этого недостаточно сдуть с нее пыль и наспех протереть футболкой. Очистите стекло палочкой с кусочком ваты, пропитанным специальным очистителем.
Даже не думайте протирать камеру смартфона бумажными носовыми платками: в них содержатся микрочастицы древесины, которые поцарапают стекло. Лучше всегда иметь под рукой замшевую тряпочку, которая, кстати, подойдет и для очистки экрана вашего ноутбука и очков.
Отключите вспышку и не сильно надейтесь на зум в смартфоне. Дело в том, что в смартфонах вся система для съемки цифровая, а не оптическая. Поэтому, если вы хотите создать качественный снимок, то лучше не использовать зум, а просто подойти поближе к объекту съемки, так вы получите изображение в максимальном качестве.
Теперь о вспышке. Подразумевается, что она нужна при недостатке освещения, чтобы больше света попадало на матрицу смартфона. Но при этом всегда есть опасность, что вспышка сильно засветит кадр. Поэтому вместо встроенной вспышки для освещения лучше использовать другой источник света, например, фонарик на гаджете друга.
Если снимаете днем, лучше займите такое положение, когда солнце находится у вас за спиной, – так на объект съемки будет попадать больше света. При ночной съемке используйте мягкую вспышку не в полную силу. Или опять же другой источник света.
Избавьтесь от авто-ISO или выбирайте минимально возможное значение – так снимки будут качественнее, без шумов.
Если фотографируете в местах, где достаточно света, низкое ISO поможет сделать снимки максимально качественными. В помещении предпочтительно задать значение около 400 – так повысится цветопередача.
Во время съемки включите сетку на экране. Она поможет понять, где фрагментарно должен располагаться центральный объект на снимке, чтобы избежать заваленного горизонта, отрезанных рук и ног, эффекта «тесного кадра» и прочих провалов мобильной фотографии.
Фотографируя, не спешите и не шевелите смартфон. При наведении камеры подождите, пока изображение стабилизируется и остановится на этом объекте, а уже потом «щелкайте». Это важно, так как камера мобильника работает гораздо медленнее, чем в любом фотоаппарате. Ведь после съемки кадр проходит много этапов цифровой обработки.
Следите за неподвижностью смартфона в момент съемки, чтобы не получить смазанный кадр. После того как снимок сделан, подержите смартфон в исходном положении пару-тройку секунд, чтобы матрица успела считать изображение. А уже потом наслаждайтесь качественным снимком.
Это самые необходимые действия для получения хорошего результата при съемке на смартфон. В остальном же пробуйте, экспериментируйте и с удовольствием пользуйтесь преимуществом вашего мобильного гаджета. Он всегда под рукой и способен запечатлеть любое интересное событие в любое время.
Долгая жизнь семейного фотоархива
Семьи у нас большие, родственные связи крепкие, а семейные истории насчитывают многие десятилетия, если не столетия. И напоминания о самых важных событиях хранятся в семейных альбомах. Когда такой фотоархив разрастается до огромных размеров, встает вопрос: как и где его лучше хранить?
Ценная бумага
Старые бумажные фотографии для лучшей сохранности стоит сложить в бумажные конверты или поместить в специальные альбомы и убрать подальше от света. Не мешало бы обеспечить и оптимальную влажность воздуха – 40-60%. Особенно ценные семейные фото часто висят у нас на стенах или стоят в рамках на столе. Это могут быть портреты бабушек и дедушек в молодости, а иногда и их прародителей. Таким снимкам много десятилетий, что делает их очень уязвимыми, со временем бумага высыхает и выцветает на солнце. В этом случае лучше заменить их на копии, а оригиналы убрать на хранение.
Каждую фотографию в семейном альбоме нужно подписать: кто, где и когда запечатлен на фотоснимке. Если этого не сделать, то лет через 10-20 уже трудно будет вспомнить некоторые события. А потомки вообще могут не узнать в лицо своих старших родственников.
Если есть возможность, то стоит оформить семейную книгу, где будут собраны портреты и значимые для каждого члена семьи события: фотографии со свадьбы, общие семейные праздники, где встречается вся родня, младенческие фото (интересно, на кого ты был похож в детстве?). Сегодня старые черно-белые фотографии с помощью онлайн-сервисов можно превратить в цветные.
Если вам очень хочется это сделать, то поступите так с цифровой копией. Оригиналы же лучше оставить нетронутыми и бережно хранить в семейном архиве.
Электронный архив
И все же бумажные фотографии, особенно если их не хранят в специальных условиях, недолговечны. Поэтому, пока не поздно, создайте электронный семейный архив, отсканировав лучшие фото.
Как правильно сканировать фотографии:
1. Стекло сканера обязательно должно быть чистым, без разводов и трещин. Для этого его протирают мягкой тряпочкой по мере загрязнения при сканировании.
2. Сканируйте семейные фотографии, выставив в программе сканера параметр «Цвет» (даже для черно-белых). Это упростит вам задачу реставрации, если она понадобится. При сканировании цветных изображений выставляйте наибольшую глубину цвета.
3. Не используйте автоматическую коррекцию фотографий, которую может предложить программа для сканирования. В этом случае семейное фото может исказиться (цвета, детали и т. д), а вам нужно получить оригинал.
4. Не обрезайте фото при сканировании. Лучше оставить дополнительное белое поле вокруг – поворот, обрезка, выравнивание – всем этим вы займетесь позже. Не забывайте про оборотную сторону с надписями: они очень важны для идентификации людей на фотографии, поэтому ее тоже следует отсканировать.
5. Выбирайте разрешение не менее 600 dpi. В программе сканирования можно выставить необходимые параметры. Если фотография маленькая (например, 3х4 см), то можно поставить разрешение 1200 dpi. Тогда изображение не будет размытым при увеличении. Большие фотографии форматом 15х22 см и больше сканируйте с разрешением не менее 300 dpi.
Нравитесь ли вы себе на фотографиях? Если да, то вы счастливица или счастливчик. Большинство же людей остаются недовольны своим видом: глупая физиономия, неудачная поза, торчащий живот, нелепые руки… Ваше недовольство собой не повод бегать от объектива. Проще будет выучить несколько правил удачной фотосъемки и пользоваться ими в нужный момент.
В случае, когда вам предстоит долгожданная фотосессия, важно позаботиться о внешней привлекательности. Возможно, даже обратиться к профессиональному стилисту, который справится со своей работой без сучка и задоринки. Тогда эти фотографии останутся с вами на долгие годы, и вы будете демонстрировать их с гордостью, а не стыдливо прятать.
Одевайтесь красиво, но удобно в то, что вам идет. В такой одежде вы будете чувствовать себя увереннее, и это обязательно отразится на фото. Кроме того, вы знаете, какая одежда может скрыть недостатки вашей фигуры, создать красивые формы, оттенить цвет глаз, волос, лица. Лучше выбирать вещи с насыщенным, глубоким цветом, который делает фотографии более «объемными» и заметными. Лучше всего подойдет однотонная одежда, без мелкого принта. Учтите, что полосы и клетки отвлекают внимание от лица. Избегайте обтягивающих вещей из тонких тканей.
Стойте под углом к камере. Это поможет выглядеть стройнее. Разверните плечи по диагонали к камере, а лицо поверните к ней. Запомните, когда вы стоите, расположив плечи и бедра параллельно камере, вы кажетесь больше, чем есть на самом деле.
Не превращайтесь в столб! Человек, стоящий на фото с прямыми руками и ногами, выглядит нелепо. Немного согните руки в локтях, плавный изгиб руки смотрится куда естественнее. Кроме того, свободное пространство между руками и телом подчеркивает талию, создавая «эффект песочных часов». Перенесите вес на ногу, которая сзади, а ту, что ближе к камере, слегка согните в колене. Так вы будете выглядеть изящнее и стройнее. Но, сгибая руки и ноги, обязательно выпрямите спину, не сутультесь!
Улыбка делает полдела. Чтобы она получилась естественной, нужно расслабиться и испытывать удовольствие от съемки. Фотографы предлагают такой трюк: улыбаясь, дышите через рот, а язык расположите за верхними зубами. Это поможет вам улыбнуться естественно и красиво.
Перед фотосессией порепетируйте перед зеркалом, посмотрите свои прежние снимки и сделайте выводы: что было не так, а от чего вы выиграли. Полистайте фото людей, которые, на ваш взгляд, хорошо получаются на снимках. Возьмите что-то от них для себя. Но при этом оставайтесь собой. Фотографии должны не только украшать вас, но и отражать вашу сущность, тогда они ценны.
Красивое фото на паспорт. А так можно?
Четыре шага, которые сделают вас узнаваемой в документах.
1. Улыбнитесь. Не обязательно улыбаться во весь рот, можно сделать это почти незаметно, одними только уголками губ. Дело в том, что опущенные уголки губ делают вас старше и угрюмее.
2. Подготовьтесь заранее. Накануне хорошенько выспитесь. Иначе никак не избежать мешков и синяков под глазами. Только отдохнувший человек будет выглядеть свежим и привлекательным. С утра выпейте стакан воды, позавтракайте. Подберите одежду: для контраста под темные волосы больше подойдут светлые вещи и наоборот. Пусть ваш костюм будет симпатичным, но лаконичным, без кружев, стразиков и прочих мелочей, которые неуместны на официальном фото.
3. Сделайте легкий макияж. Даже если вы не любите краситься, отступите от этого правила ради красивого фото в документах. Даже самый естественный макияж освежит и осветлит вас. А совсем «голое» лицо под ярким светом вспышки превратится в бледную маску.
4. Наладьте контакт с фотографом. Расположите его к себе, будьте приятны и общительны. Человек с хорошим настроением и работу свою сделает красиво. Попросите его профессионального совета. При этом не стесняйтесь сказать, если вам что-то не нравится. Объясните, что конкретно смутило вас в снимке, и попросите фотографа его переделать. Конечно, сделайте это вежливо. Но добейтесь, чтобы конечный результат удовлетворил вас обоих.
Яна КОТТ